Sanju Samson: संजू सैमसन को टीम इंडिया से ड्रॉप किए जाने पर भड़के शशि थरूर, निशाने पर ऋषभ पंत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच में भी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को नज़रअंदाज किया गया और प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली. इस सीरीज़ में संजू सिर्फ एक ही मैच खेल पाए हैं और टीम इंडिया के इस रवैये से फैन्स काफी नाराज़ हैं. अब इस मसले पर राजनीतिक एंट्री भी हो गई है और केरल से ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टीम इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं.



शशि थरूर ने बुधवार सुबह ट्वीट कर टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल खड़े किए. शशि थरूर ने ट्वीट में वीवीएस लक्ष्मण के बयान का जिक्र किया, जिसमें लक्ष्मण ने कहा कि ऋषभ पंत ने नंबर-4 पर बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे में टीम उनका पूरा सपोर्ट करेगी.



"Pant has done well at No. 4, so it is important to back him," says @VVSLaxman281. He's a good player out of form who's failed in ten of his last 11 innings; Samson averages 66 in ODIs, has made runs in all his last five matches & is on the bench. Go figure. @IamSanjuSamson