Rishabh Pant: राइट हैंडर होते ऋषभ पंत तो क्या होता? वायरल हुआ जबरदस्त वीडियो, लोग बोले- ये तो धोनी है...

इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज़ के आखिरी मैच में ऋषभ पंत ने धमाल मचा दिया. 125 रनों की मैच जिताऊ पारी ने हर किसी का दिल जीता. लेकिन सोचिए अगर ऋषभ पंत बाएं हाथ के बल्लेबाज ना होकर दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते, तब ये नज़ारा कैसा लगता. इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई इस जबरदस्त पारी को अगर आप राइट हैंडर ऋषभ पंत के अंदाज़ में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए...



दरअसल ट्विटर पर एक यूज़र ने ऋषभ पंत की इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में खेली गई पारी को एडिट किया है. एडिट करके इस वीडियो को उल्टा कर दिया गया है, यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत दाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं. फील्डर, बॉलर और शॉट सब उल्टा-पुल्टा हो गया है.

सौरभ नाम के ट्विटर यूज़र के इस वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ चुके हैं और लगातार यह वायरल हो रहा है. यहां ऋषभ पंत की तुलना कोई महेंद्र सिंह धोनी से कर रहा है, जबकि कोई विवियन रिचर्ड्स बता रहा है. हाइट में ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी के मुकाबले थोड़े छोटे हैं, लेकिन जिस तरह वीडियो में दिख रहा है वह युवा एमएस धोनी की याद दिलाता है.



कुछ लोगों ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहला शॉट तो पूरा एमएस धोनी की तरह ही लगा. सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने कहा कि ऋषभ पंत का कट शॉट पूरी तरह महेंद्र सिंह धोनी के शॉट की तरह लग रहा है. ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी को वैसे ही गुरु-चेले की जोड़ी कहा जाता है. पंत खुद एमएस धोनी से कई बार टिप्स लेते रहते हैं और खुद को उनका सबसे बड़ा फैन बताते हैं.

