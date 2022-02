IND vs WI, Rishabh Pant: ऋषभ पंत बने ओपनर तो हैरान रह गए फैन्स, ट्विटर पर आए मजेदार रिएक्शन

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की ओर से एक चौंकाने वाला फैसला देखने को मिला. उन्होंने शिखर धवन, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ ओपनिंग की. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए पहली बार ओपनिंग की. वे अंडर-19 टीम में ओपनिंग किया करते थे. पंत ने ओपनिंग में 34 बॉल पर सिर्फ 18 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 52.94 का ही रहा. पंत ने तीन चौके जमाए. जबकि छक्का एक भी नहीं लगा सके.

वनडे में टेस्ट की तरह खेलते हैं पंत

इस प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे. एक यूजर ने कहा कि पंत टेस्ट में वनडे की तरह और वनडे में टेस्ट की तरह क्रिकेट खेलते हैं. वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने कहा कि केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खेलते देखकर अच्छा लगा. अगले मैच में शिखर धवन की वापसी की उम्मीद है, क्योंकि पंत का यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक मैच का हो सकता है.

Good to see KL continuing to bat in the middle order. He has been really successful there in recent times. With Dhawan most likely to come back next game it makes sense to take a punt on Pant for this one off game. Cos we all know when Pant comes off its a sight to behold #INDvWI — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 9, 2022

गायकवाड़ से पहले पंत को मौका

एक अन्य यूजर ने कहा, 'मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऋतुराज गायकवाड़ से पहले ऋषभ पंत को ओपनिंग करते देखूंगा.' वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि पंत को ओपनिंग करते देखकर कैसा रिएक्शन देना चाहिए, यह तो नहीं पता, लेकिन इस चौंकाने वाला फैसला बहुत सही है.

Rohit Sharma & Rishabh Pant opening for India



Dont know how to react but just loving it

😍😍😍 unexpected #RohitSharma #RishabhPant pic.twitter.com/LfYgNpALAk — Nick🖤 (@fortyfive09ro) February 9, 2022

Ishan & Pant used to open together during U19 WC 2016.



After 6 years,

Ishan played as an opener in 1st ODI for the 1st time in his ODI Career.

Pant is playing as an opener in 2nd ODI for the 1st time in his ODI Career.



Dravid was coach with U19 team in 2016, he is coach rn too. pic.twitter.com/zygkNOcKaq — Mohit Bararia 🇮🇳🏏 (@mohitbararia17) February 9, 2022

I never thought I would be watching Rishabh Pant open in ODIs before Ruturaj Gaikwad. — Silly Point (@FarziCricketer) February 9, 2022