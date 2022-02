Ind Vs Wi, Virat Kohli Wicket: विराट कोहली फिर हुए फेल, सस्ते में OUT होने पर ऐसे निकाला गुस्सा

Ind Vs Wi, Virat Kohli Wicket: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही. कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की ओपनिंग जोड़ी फेल साबित हुई, लेकिन पूर्व कप्तान विराट कोहली भी कोई कमाल नहीं कर सके.



विराट कोहली लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, सीरीज़ के पहले मैच में भी वह कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. अब दूसरे मैच में जब विराट कोहली बाहर जाती बॉल को छेड़ते हुए आउट हो गए, तब खुदपर ही उन्होंने अपना गुस्सा निकाला.

Me getting angry on the same mistake I did for nth time #INDvWI pic.twitter.com/HdSkcFbDZT