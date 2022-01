Rishabh Pant, Ind Vs Sa: ‘मुंह बंद रखो’, अफ्रीकी प्लेयर से भिड़ने में बिगड़ा ध्यान, पंत ने ऐसे गंवाया विकेट, Video

Rishabh Pant, Ind Vs Sa: जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच की दूसरी पारी में टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर लड़खड़ा गया. भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला लंबे वक्त से खामोश है और एक बार फिर दूसरी पारी में वो फेल साबित हुए. लेकिन विवाद इसपर हो रहा है, जिस तरह ऋषभ पंत ने अपना विकेट गंवाया है. अपना विकेट ‘फेंकने’ से पहले ऋषभ पंत की साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी से बहस हो रही थी.

दरअसल, ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करने आए उससे पहले टीम इंडिया चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी को खो चुकी थी. ऐसे में कोशिश थी कि ऋषभ पंत अपना खेल खेलेंगे और लीड को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन मैदान पर आने के कुछ देर बाद ही ऋषभ पंत की साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी वैन डेर दूसन से बहस हो गई.

"Rishabh Pant" : Keep your mouth shut.

