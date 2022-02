IND Vs SL T-20: रवींद्र जडेजा को पड़ी लगातार तीन बाउंड्री, अगली ही बॉल पर ऐसे किया पलटवार

भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार को धर्मशाला में दूसरा टी-20 मैच खेला गया. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शुरुआत की, इस दौरान श्रीलंकाई बल्लेबाज ने टीम इंडिया के रवींद्र जडेजा पर जोरदार प्रहार किया लेकिन अंत में जीत जडेजा की ही हुई.



श्रीलंका की पारी के नौंवे ओवर में जब रवींद्र जडेजा बॉलिंग करने आए, तब दनुष्का गुणातिलक बल्लेबाजी कर रहे थे. ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने छक्का लगाया, फिर चौका और तीसरी बॉल पर फिर छक्का जमाया. लेकिन चौथी बॉल पर रवींद्र जडेजा ने पलटवार किया.

WATCH - Venkatesh Iyer catches a skier 👏👏



Catch brilliance from Venkatesh Iyer. Not easy to take a swirling skier - but Iyer kept his calm to grab it well.



📽️📽️ https://t.co/8jN5w6ZJyT @Paytm #INDvSL