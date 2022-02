IND Vs SL 2nd T20 Playing 11: धर्मशाला टी-20 में श्रीलंका ने किए बड़े बदलाव, जानें भारत की प्लेइंग-11

भारत और श्रीलंका (IND Vs SL) के बीच धर्मशाला में सीरीज़ का दूसरा टी-20 मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया (Team India) तीन मैच की इस सीरीज़ में 1-0 से आगे है और अब उसकी नज़र सीरीज़ पर कब्जे की है.

टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. पिछले मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी. भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई भी बदलाव नहीं किया है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल,

