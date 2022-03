Ravindra Jadeja: दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा ने घोषित की पारी, ट्रेंड होने लगे राहुल द्रविड़

भारत और श्रीलंका (Ind Vs Sl) के बीच मोहाली में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने पहली पारी में 574 रनों का पहाड़ स्कोर बनाया है, इसमें ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने शानदार 175 रनों की पारी खेली. भारत ने जब अपनी पारी घोषित की, तब रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) नाबाद थे. ऐसे में अब फैन्स सवाल कर रहे हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने रवींद्र जडेजा को दोहरा शतक पूरा नहीं करने दिया गया.

दरअसल, दूसरे दिन टी से ठीक पहले जब कुछ ही ओवर बचे थे तब कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले और बाउंड्री के पास आए. वहां बैठे कुलदीप यादव समेत अन्य प्लेयर्स को पारी घोषित करने का मैसेज दिया, ताकि वह ग्राउंड में जाकर रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को संदेश दे दें. लेकिन इसके कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा ने खुद पारी घोषित करने का इशारा कर दिया.

जब पारी घोषित हुई, तब रवींद्र जडेजा 175 रनों पर नाबाद थे और तेज़ी से रन बटोर रहे थे. रवींद्र जडेजा ने अपनी पारी में 17 चौके और 3 छक्के जड़े. शतक जड़ने के बाद तो रवींद्र जडेजा ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी और तेज़ी से रन बटोरे थे. यही कारण रहा कि फैन्स को लगा कि अगर रवींद्र जडेजा को कुछ और ओवर मिलते, तो वह अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ सकते थे.

It's only 2nd day and no rain alert then why is (I don't know whether it is Rohit or Dravid decision ) he doing like this pure injustice to this man #Dravid #Jadeja #100thTestForKingKohli #RohithSharma pic.twitter.com/wdXdDRhxhA