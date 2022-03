Virat Kohli: विराट कोहली को टीम इंडिया ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, विराट ने कैप्टन रोहित को लगाया गले, Video

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए मोहाली में खेला जा रहा टेस्ट मैच खास है. यह विराट के करियर का 100वां टेस्ट मैच है और इसे खास बनाने के लिए टीम इंडिया ने स्पेशल तरीका अपनाया. भारतीय टीम जब अपनी पारी खत्म होने के बाद फील्डिंग करने के लिए उतरी, तब किंग कोहली को टीम के खिलाड़ियों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.



भारतीय टीम ने मोहाली टेस्ट (Mohali Test) में अपनी पहली पारी 574 के स्कोर पर घोषित की. इसके कुछ देर बाद ही टीम इंडिया ने फील्डिंग करना शुरू किया. टीम इंडिया जब मैदान में एंट्री ले रही थी, तब सभी खिलाड़ी आमने-सामने खड़े हुए और विराट कोहली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

The smile on @imVkohli's face says it all.#TeamIndia give him a Guard of Honour on his landmark Test.#VK100 @Paytm #INDvSL pic.twitter.com/Nwn8ReLNUV