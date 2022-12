Ravichandran Ashwin: रविचंद्रन अश्विन लीजेंड या नहीं? इतने कमाल के बाद भी क्यों छिड़ी है फैन्स में बहस

टीम इंडिया ने बांग्लादेश को मीरपुर टेस्ट में 3 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया. भारतीय टीम जब मुश्किल में थी, उस वक्त रविचंद्रन अश्विन ने एक कमाल की पारी खेलकर टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला और जीत भी दिलाई. मैच में शानदार परफॉर्मेंस के लिए अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला.

सोशल मीडिया पर रविचंद्रन अश्विन के कमाल के बाद एक बहस शुरू हुई कि क्या वह मौजूदा दौर में भारत के लिए एक लीजेंड क्रिकेटर हैं. अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से मैच जिताए हैं, साथ ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. हालांकि, कई लोग इससे अलग तर्क भी रखते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस जोरो पर चल रही है.

अश्विन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस...

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे हिसाब से रविचंद्रन अश्विन मौजूदा वक्त के ऐसे प्लेयर हैं, जिन्हें काफी कमतर आंका जाता है और उनके कॉन्ट्रिब्यूशन को कम माना जाता है. एक फैन ने लिखा कि बार-बार चीजें खुद को दोहरा रही हैं, आप मानो या नहीं लेकिन रविचंद्रन अश्विन मौजूदा दौर के एक बड़े लीजेंड हैं.

कई लोगों ने यहां अलग-अलग मैच का उदाहरण भी दिया, जिसमें मीरपुर टेस्ट हो या फिर सिडनी टेस्ट में खेली गई पारी हो. यही कारण है कि रविचंद्रन अश्विन के समर्थन में लगातार ट्वीट, पोस्ट देखने को मिल रहे हैं.



दूसरी ओर रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ एक तर्क यह दिया जाता है कि उन्होंने अपने अधिकतर विकेट भारत में ही लिए हैं और विदेशी धरती पर वह फेल साबित होते हैं. या बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े मौकों पर वह कभी बैकफुट पर नज़र आते हैं.

Sydney 2021

Dhaka 2022



R Ashwin- the legend- does it again with the bat! Well deserved Player of the match.



Surprised Shreyas Iyer didn't win Player of the Series. Been an impact Player in both the tests. Future captain in the making too.#BANvIND — Ajay Srinivasan (@Ajaychairman) December 25, 2022

Time and time again. 👑

You consider him or not. He is a legend dot. He deserves much more status than he has been getting and that's an undeniable fact. Come on ashhhhhhhh @ashwinravi99 #Legend #INDvsBAN #Ashwin https://t.co/biwJKQpCyZ — Vignesh Durai (@Vigneshdurai05) December 25, 2022

Ashwin is one of the most underrated player of current generation... Absolute legend... probably the best all-rounder (in Test) for India after Kapil Dev#Ashwin #INDvBAN — Parth S Shah (@parthsshah) December 25, 2022

Virat Kohli on R Ashwin - He is surely a Modern Day Legend#INDvsBAN @ashwinravi99 pic.twitter.com/Bj8EyJ5tHl — Sahil 👑 (@Sahil___018) December 25, 2022

आंकड़ों में रविचंद्रन अश्विन...

अगर रविचंद्रन अश्विन के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उन्होंने इसी दौरे पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. अश्विन के नाम टेस्ट क्रिकेट में अब 3000 से ज्यादा रन और 400 से ज्यादा विकेट हैं, वह 450 विकेट से भी एक ही विकेट दूर हैं. क्रिकेट इतिहास में कुछ ही ऑलराउंडर्स के नाम यह उपलब्धि दर्ज है.

• कुल टेस्ट- 88

• कुल विकेट- 449

• औसत- 24.30

• स्ट्राइक रेट- 52.5

• मैच में 10 विकेट- 7 बार

• पारी में 5 विकेट- 30 बार

• पारी में 4 विकेट- 24 बार



बल्लेबाजी रिकॉर्ड

• कुल टेस्ट- 88

• कुल रन- 3043

• औसत- 27.41

• शतक- 5

• अर्धशतक- 13

• 9 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज

• 8 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच

• सबसे तेज़ 350 टेस्ट विकेट

• 96 बार LBW विकेट लिया

भारत में रिकॉर्ड- 51 मैच, 312 विकेट

विदेश में रिकॉर्ड- 36 मैच, 133 विकेट

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट-

1. मुथैया मुरलीधरन- 800 विकेट

2. शेन वॉर्न- 798 विकेट

3. जेम्स एंडरसन- 675 विकेट

4. अनिल कुंबले- 619 विकेट

5. स्टुअर्ट ब्रॉड- 566 विकेट

6. ग्लेन मैक्ग्राथ- 563 विकेट

7. कर्टनी वॉल्श- 519 विकेट

8. नाथन लायन- 454 विकेट

9. रविचंद्रन अश्विन- 449 विकेट

10. डेल स्टेन- 439 विकेट