Rahul Dravid IND vs SL Series: 'समजनार नाही लोकांना', पत्रकारों को मराठी में जवाब देने लगे राहुल द्रविड़, वीडियो वायरल

टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मेन इन ब्लू की इस हार का मतलब यह हुआ कि टी20 सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. अब सीरीज के विजेता का फैसला तीसरे टी20 मुकाबले से होना है. तीसरा टी20 मुकाबला 7 जनवरी (शनिवार) को राजकोट में खेला जाना है.

पुणे में हुए दूसरे टी20 मैच के बाद टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान राहुल द्रविड़ से पुणे में हुए हाई स्कोरिंग गेम के बारे में पूछा गया. द्रविड़ ने मराठी में बोलना शुरू किया लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि क्या वह अंग्रेजी में उत्तर दे सकते हैं. इंदौर में पैदा हुए और बेंगलुरु में पले-बढ़े द्रविड़ एक मराठी भाषी ब्राह्मण परिवार से आते हैं.

राहुल द्रविड़ ने कहा, 'मी अंग्रेजी मधे सांगतो. समजनार नाही लोकांना. माझी मराठी महित नहीं, पण ठीक आहे (मैं अंग्रेजी में बोलूं, लोग मेरी मराठी नहीं समझेंगे. मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना अच्छा हूं लेकिन ठीक है). पत्रकार के अनुरोध पर द्रविड़ ने मराठी में बोलना जारी रखा.

Dravid's super cute Marathi interaction with journo at press conference following 2nd #INDvsSL T20I.



