दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. उसके बाद उन्होंने अगस्त 2025 में आईपीएल से भी संन्यास का ऐलान कर दिया था. उसके बाद से अश्विन लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं.
अब एक ताजा वीडियो में उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर समर्थन किया है. उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में गायकवाड़ के आईपीएल के आंकड़े गिनाए. इस दौरान उन्होंने शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा का भी नाम लिया.
अश्विन ने इस वीडियो में कहा- ऋतुराज आखिरी बार भारतीय टीम के लिए 2024 में खेले थे, तब उन्होंने उस टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. तब उन्होंने उस सीरीज में शतक बनाया और फिफ्टी भी जड़ी. कुल मिलाकर उनका उस सीरीज में फॉर्म शानदार रहा था.
अश्विन ने आगे कहा- लेकिन उसके बाद से वो उस सीरीज के बाद उनको टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका ही नहीं मिला. आखिर उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर हो क्या रहा है?
इसी वजह से मैंने ऋतुराज के अलावा 3 और खिलाड़ियों को देखा. इनमें शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं. अश्विन ने बाकायदा इस वीडियो में गायकवाड़ के आंकड़े दिखाए. अश्विन ने इस दौरान कहा कि ऋतुराज ने आईपीएल में लगातार हर सीजन में 500 प्लस रन बनाए हैं.
हालांकि अश्विन के बयान के इतर ऋतुराज भारत के लिए वनडे में साल 2023 में साउथ अफ्रीकी दोरे पर खेलते दिखे थे. वहीं उनकी आखिरी टी20 सीरीज जिम्बाव्बे के खिलाफ थी. जहां उन्होंने 4 मुकाबलों में 133 रन 66.50 के एवरेज से बनाए थे. कुल मिलाकर अश्विन का इशार इस ओर था कि गायकवाड़ ने अपनी आखिरी टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था.
वहीं अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस टी20 का हवाला अपने वीडियो में दिया, वो नवंबर-दिसंबर 2023 में हुई थी. वहां उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 55.75 के एवरेज से 223 रन बनाए थे, यहां उनका हाइएस्ट स्कोर 123* था. वैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 वनडे में 115 न बनाए हैं. वहीं 23 टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 633 रन हैं.
ऋतुराज ने जड़ा शानदार शतक
अश्विन का यह वीडियो और भी मौजूं हो गया है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने गुरुवार को 129 गेंदों में शानदार 117 रन बनाए, जिसकी बदौलत इंडिया ‘ए’ ने पहले अनऑफिशियल वनडे में साउथ अफ्रीका ‘ए’ को चार विकेट से हराते हुए 286 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.
वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट की भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऋतुराज ने अपने ठोस प्रदर्शन से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. साउथ अफ्रीका ‘ए’ ने 12वें ओवर में 53 पर पांच विकेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 285/9 का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया. अफ्रीका ‘ए’ के निचले क्रम ने दमदार बल्लेबाज़ी करते हुए वापसी कराई.
जवाब में ऋतुराज और टी20 सनसनी अभिषेक शर्मा (25 गेंद पर 31 रन) ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़कर पारी को मजबूत शुरुआत दिलाई. रियान पराग (8) और कप्तान तिलक वर्मा (39) बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी (37 रन, 26 गेंद) और निशांत सिंधु (29* रन, 26 गेंद) ने 49.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत ‘ए’ ने एक समय ऋतुराज और ईशान किशन के विकेट जल्दी-जल्दी खो दिए थे, लेकिन रेड्डी और सिंधु ने सुनिश्चित किया कि टीम को आगे कोई परेशानी न हो. रेड्डी को बुधवार को भारत की टेस्ट टीम से रिलीज किया गया था ताकि वे ‘ए’ सीरीज़ में हिस्सा ले सकें.