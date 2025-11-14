scorecardresearch
 

Feedback

ऋतुराज गायकवाड़ के समर्थन में अश्व‍िन उतरे, गिल-यशस्वी-अभ‍िषेक का नाम लेकर दागे सवाल, VIDEO

रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय-बाय कहा है, तब से वो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर मुखर होकर आवाज रख रहे हैं. अब अश्व‍िन ने ऋत‍ुराज गायकवाड़ के समर्थन में अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है.

Advertisement
X
ऋतुराज गायकवाड़ के समर्थन में रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने वीडियो में कहीं कई बातें (Photo: ITG)
ऋतुराज गायकवाड़ के समर्थन में रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने वीडियो में कहीं कई बातें (Photo: ITG)

द‍िग्गज स्प‍िनर रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने 18 द‍िसंबर 2024 को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ गाबा टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. उसके बाद उन्होंने अगस्त 2025 में आईपीएल से भी संन्यास का ऐलान कर दिया था. उसके बाद से अश्व‍िन लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं. 

अब एक ताजा वीडियो में उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर समर्थन किया है. उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में गायकवाड़ के आईपीएल के आंकड़े गिनाए. इस दौरान उन्होंने शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अभ‍िषेक शर्मा का भी नाम लिया. 

अश्व‍िन ने इस  वीडियो में कहा- ऋतुराज आख‍िरी बार भारतीय टीम के लिए 2024 में खेले थे, तब उन्होंने उस टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ शानदार प्रदर्शन किया था.  तब उन्होंने उस सीरीज में शतक बनाया और फ‍िफ्टी भी जड़ी. कुल मिलाकर उनका उस सीरीज में फॉर्म शानदार रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

India's Ruturaj Gaikwad
ऋतुराज का शतक, नीतीश भी चमके... इंडिया-ए की SA टीम पर रोमांचक जीत 
Ashwin on sanju samson
Ashwin का दावा: Sanju Samson को नहीं मिलेगी CSK की कप्तानी 
Ruturaj Gaikwad celebrates his century.
चोट से उबरे ऋतुराज गायकवाड़ का धमाका, सेमीफाइनल में जड़ा शतक 
Sanju samson with MS dhoni
सैमसन हुए CSK में ट्रेड? राजस्थान में होगी जडेजा या ऋतुराज की एंट्री!  
Dhoni On Fitness
बेटी Ziva की फिटनेस को लेकर टेंशन में Dhoni! 

अश्व‍िन ने आगे कहा- लेकिन उसके बाद से वो उस सीरीज के बाद उनको टीम इंड‍िया के लिए खेलने का मौका ही नहीं मिला.  आख‍िर उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है, आख‍िर हो क्या रहा है? 

इसी वजह से मैंने ऋतुराज के अलावा 3 और ख‍िलाड़‍ियों को देखा. इनमें शुभमन गिल, अभ‍िषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल शाम‍िल हैं. अश्व‍िन ने बाकायदा इस वीडियो में गायकवाड़ के आंकड़े दिखाए. अश्व‍िन ने इस दौरान कहा कि ऋतुराज ने आईपीएल में लगातार हर सीजन में 500 प्लस रन बनाए हैं.

Advertisement

हालांकि अश्व‍िन के बयान के इतर ऋतुराज भारत के लिए वनडे में साल 2023 में साउथ अफ्रीकी दोरे पर खेलते दिखे थे. वहीं उनकी आख‍िरी टी20 सीरीज ज‍िम्बाव्बे के ख‍िलाफ थी. जहां उन्होंने 4 मुकाबलों में 133 रन 66.50 के एवरेज से बनाए थे. कुल मिलाकर अश्व‍िन का इशार इस ओर था कि गायकवाड़ ने अपनी आख‍िरी टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था.

वहीं अश्व‍िन ने ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ ज‍िस टी20 का हवाला अपने वीडियो में दिया, वो नवंबर-द‍िसंबर 2023 में हुई थी. वहां उन्होंने 5 मैचों की 5  पार‍ियों में 55.75 के एवरेज से 223 रन बनाए थे, यहां उनका हाइएस्ट स्कोर 123* था. वैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 वनडे में 115 न बनाए हैं. वहीं 23 टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 633 रन हैं. 

ऋतुराज ने जड़ा शानदार शतक 
अश्व‍िन का यह वीडियो और भी मौजूं हो गया है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने गुरुवार को 129 गेंदों में शानदार 117 रन बनाए, जिसकी बदौलत इंडिया ‘ए’ ने पहले अनऑफिशियल वनडे में साउथ अफ्रीका ‘ए’ को चार विकेट से हराते हुए 286 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट की भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऋतुराज ने अपने ठोस प्रदर्शन से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. साउथ अफ्रीका ‘ए’ ने 12वें ओवर में 53 पर पांच विकेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 285/9 का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया. अफ्रीका ‘ए’ के निचले क्रम ने दमदार बल्लेबाज़ी करते हुए वापसी कराई. 

Advertisement

जवाब में ऋतुराज और टी20 सनसनी अभिषेक शर्मा (25 गेंद पर 31 रन) ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़कर पारी को मजबूत शुरुआत दिलाई. रियान पराग (8) और कप्तान तिलक वर्मा (39) बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी (37 रन, 26 गेंद) और निशांत सिंधु (29* रन, 26 गेंद) ने 49.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत ‘ए’ ने एक समय ऋतुराज और ईशान किशन के विकेट जल्दी-जल्दी खो दिए थे, लेकिन रेड्डी और सिंधु ने सुनिश्चित किया कि टीम को आगे कोई परेशानी न हो. रेड्डी को बुधवार को भारत की टेस्ट टीम से रिलीज किया गया था ताकि वे ‘ए’ सीरीज़ में हिस्सा ले सकें. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement