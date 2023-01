Prithvi Shaw and Jay Shah: 'मेहनत करता रहूंगा', टीम इंडिया से बाहर चल रहे पृथ्वी शॉ ने जय शाह से कही ये बात

Prithvi Shaw and Jay Shah: भारतीय क्रिकेट टीम से लगातार बाहर चल रहे युवा ओपनर पृथ्वी शॉ घरेलू मैदान पर अपना दमदार प्रदर्शन दिखाते आ रहे हैं. 23 साल के पृथ्वी शॉ इन दिनों घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं. इसमें उन्होंने 379 रनों की शानदार पारी खेलते हुए बीसीसीआई सेलेक्टर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

मुंबई के लिए खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ बुधवार (11 जनवरी) को ही यह पारी खेली है. उनकी इस पारी की हर तरफ तारीफ हो रही है. इसी कड़ी में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ट्वीट करते हुए पृथ्वी शॉ की पारी की तारीफ की.

जय शाह के ट्वीट पर क्या कहा पृथ्वी शॉ ने?

जय शाह की इस तारीफ पर पृथ्वी शॉ ने भी रिप्लाई किया और धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करता रहूंगा. वहीं जय शाह ने अपने ट्वीट में पृथ्वी शॉ की इस पारी को असाधारण बताया. साथ ही कहा कि उन्हें अति गर्व है.

दरअसल, जय शाह ने ट्वीट में लिखा, 'रिकॉर्ड बुक में एक और एंट्री! पृथ्वी शॉ की क्या असाधारण पारी है. रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने के लिए बधाई. अपार संभावनाओं वाली प्रतिभा. आप पर अति गर्व है.' इस पर पृथ्वी शॉ ने रिप्लाई किया, 'थैंक्यू जय शाह सर, आपके ये शब्द मुझे प्रोत्साहित करेंगे. मेहनत करता रहूंगा.'

Thank you so much @JayShah sir. Your words of encouragement means a lot. Will keep working hard. https://t.co/RoDw5FbUEV