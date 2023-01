Prithvi Shaw Team India: लगातार रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहे पृथ्वी शॉ?

Prithvi Shaw Team India: भारतीय टीम से लगातार बाहर चल रहे स्टार युवा ओपनर पृथ्वी शॉ सुर्खियों में बने हुए हैं. 23 साल के पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 सीजन में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. मुंबई के लिए खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ 379 रनों की पारी खेलकर बीसीसीआई सेलेक्टर्स को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है.

पृथ्वी शॉ ने मैच में 383 गेंदों पर ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 379 रन बनाए. अपनी इस पारी में इस ओपनर ने 4 छक्के और 49 चौके जमाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 98.96 का रहा. इस पारी के बाद से ही सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ ट्रेंड में आ गए हैं.

क्यों नहीं मिल रहा भारतीय टीम में मौका?

बता दें कि पृथ्वी शॉ ने जुलाई 2021 के बाद से ही भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा घरेलू सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया. ऐसे में यूजर्स ने अब यह सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि इतना शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद आखिर क्यों पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा है?

फैन्स को इस सवाल का सटीक जवाब शायद इन आंकड़ों से मिल सकता है, जो पृथ्वी शॉ के पिछले 10 मैचों में रहे हैं. दरअसल, असम के खिलाफ खेली गई 379 रनों की पारी से ठीक पहले पृथ्वी शॉ पिछले 10 मैचों में कोई जादू नहीं दिखा सके थे.

Another entry into the record books! What an extraordinary inning @PrithviShaw! Congratulations on hitting the second-highest Ranji Trophy score of all time. A talent with immense potential. Super proud! @BCCIdomestic pic.twitter.com/0MsturQSpD