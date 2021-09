रमीज राजा की धमकी- अब भारत की तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम भी निशाने पर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार करने बाद भारत की तरह ये टीमें भी अब उसके निशाने पर आ गई हैं. राजा ने कहा कि लगता है कि ‘पश्चिमी गुट’ लामबंद हो गया है तथा उनकी टीम का मुख्य लक्ष्य अब तीन टीमों को हराना होगा.

उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, ‘पहले एक टीम हमारे निशाने पर होती थी, हमारा पड़ोसी (भारत), अब इसमें दो और टीमें जुड़ गई हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड.’ पीसीबी प्रमुख ने कहा, ‘इंग्लैंड के दौरे से हट जाने से मैं बहुत निराश हूं, लेकिन इसकी संभावना थी क्योंकि यह पश्चिमी गुट दुर्भाग्य से लामबंद हो गया है और एक-दूसरे का समर्थन करने का प्रयत्न कर रहा है.’

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी पुरुष और महिला टीमों का अगले महीने सीमित ओवरों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया. इसके लिए उसने इस क्षेत्र की यात्रा के बारे में बढ़ती चिंताओं और संयुक्त अरब अमीरात में टी 20 विश्व कप से पहले खिलाड़ियों की थकान का हवाला दिया.

