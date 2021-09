KKR के वेंकटेश ने डेब्यू में दिखाया दम, घरेलू टूर्नामेंट में कर चुके हैं कमाल

आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 9 विकेट से हरा दिया. केकेआर की जीत में आईपीएल डेब्यू करने वाले वेंकटेश अय्यर की अहम भूमिका रही. बाएं हाथ के इस ओपनर ने नाबाद‌ 41 रनों की पारी खेलकर सभी को प्रभावित किया. इस यादगार पारी में वेंकटेश ने 27 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके और एक छक्का जड़ा.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2021 की नीलामी में वेंकटेश अय्यर को बेस प्राइस 20 लाख रुपये में खरीदा था. घरेलू क्रिकेट में मध्यप्रदेश के लिए खेलने वाले वेंकटेश ने 2015 में रेलवे के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया था. उसी साल उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ अपना लिस्ट-ए पदार्पण किया था. फिर 2018-19 के रणजी सीजन में वेंकटेश अय्यर को आपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला. 26 साल के अय्यर बल्लेबाजी के साथ ही दाएं हाथ से मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं.

A debut to remember for Venkatesh Iyer as he hits the winning runs for #KKR.#KKR win by 9 wickets.



Scorecard - https://t.co/1A9oYR0vsK #KKRvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/eKnHf8m6R6