Babar Azam fitness: बाबर आजम इस वजह से हुए जमकर ट्रोल, यूजर्स बोले- रोहित शर्मा मत बन जाना

Babar Azam fitness: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इन दिनों अपने पीक पर हैं. उनका फॉर्म बेहद शानदार चल रहा है. अपने खेल के दम पर बाबर आजम पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में छाए हुए हैं. मगर उन्हें भी सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा है.

बाबर को यह ट्रोल किसी और वजह से नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस के कारण झेलना पड़ रहा है. लोग बाबर को उनके बाहर निकलते पेट की वजह से ट्रोल कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा से तुलना कर रहे हैं.

'पेट बाहर आ रहा है. इसका कुछ करो'

दरअसल, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम इन दिनों नीदरलैंड दौरे पर हैं. यहां पाकिस्तान टीम ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीत लिए हैं. इस शानदार प्रदर्शन के बीच कप्तान बाबर ने अपने कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. बस इन्हीं फोटोज को लेकर यूजर्स ने बाबर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूजर्स का कहना है कि बाबर का पेट बढ़ रहा है. इसको कम करना चाहिए.

एक पाकिस्तानी यूजर ने कमेंट किया, 'भाई पेट बाहर आ रहा है. इसका कुछ करो. रोहित शर्मा ना बन जाना.' इसी पर कमेंट करते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शायद आपका मतलब इंजमाम उल हक होगा दोस्त.'

Work more on fitness if you want to play till 36-37 mate