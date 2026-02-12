'18 साल दिए, सब छिन गया...', लाइव शो में रोने लगे पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद, VIDEO

पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज अहमद शहज़ाद ने साल 2023 में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को अलविदा कह दिया था. शहजाद अब भी पीएसएल में खेलना चाहते हैं. एक टीवी शो के दौरान उनका दर्द और भी साफ नजर आया, यहां तक कि बातचीत के दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ा.

और पढ़ें

जियो न्यूज के मशहूर कॉमेडी टॉक शो 'हंसना मना है' में अहमद शहजाद ने अपने क्रिकेट करियर और लंबे समय से टीम से बाहर रहने के दर्द के बारे में खुलकर बात की. पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के साथ शो में पहुंचे शहजाद ने बताया कि अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों को आज भी मैदान पर देखते हैं तो उन्हें खुशी भी होती है और दर्द भी. उन्होंने कहा, 'मैं सच बोलता हूं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूं. दिल दुखता है क्योंकि मैं अभी भी खेलना चाहता हूं. मेरे बैचमेट्स खेल रहे हैं, उनके लिए मुझे खुशी होती है, लेकिन अपने लिए खालीपन महसूस होता है.'

Ahmed Shehzad in tears after not being included in the PSL auction:



"My 9 year old son wanted me to play." pic.twitter.com/MwU79gHKWk — Sheri. (@CallMeSheri1_) February 12, 2026

34 साल के अहमद शहजाद ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर वह पीएसएल टीमों की रेस से पूरी तरह बाहर कैसे हो गए. उन्होंने कहा, 'मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. मैंने इस खेल को 18 साल दिए हैं. सब कुछ मेरी आंखों के सामने शुरू हुआ और अब अचानक सब खत्म होता दिख रहा है. जब ये बातें याद आती हैं तो दिल टूट जाता है.' शहजाद उस वक्त सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब उन्होंने अपने 9 साल के बेटे का जिक्र किया.'

Advertisement

बेटे की बात सुन टूट जाता हूं: शहजाद

उन्होंने कहा, 'दर्द कई दिनों तक रहता है. रात को सोते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब मेरा बेटा कहता है कि बाबा आप पहले खेलते थे, क्या मैं आपको सही से याद रख पाऊंगा. यह सुनकर मैं अंदर से टूट जाता हूं.' इतना कहते ही वह खुद को संभाल नहीं पाए और शो से उठकर चले गए.

अहमद शहजाद का इंटरनेशनल करियर आंकड़ों के लिहाज से भी प्रभावशाली रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए 13 टेस्ट मैचों में 40.91 की शानदार औसत से 982 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. वनडे इंटरनेशनल में शहजाद ने 81 मुकाबलों में 32.56 की औसत से 2605 रन बनाए हैं, जहां उनके नाम छह शतक और 14 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 59 मैचों में 25.80 के एवरेज से 1471 रन बनाए.

अहमद शहजाद का पीएसएल रिकॉर्ड भी ठीक-ठाक रहा है. उन्होंने 2016 से 2021 के दौरान पांच सीजन खेले. इस दौरान उन्होंने 45 मैचों में 26.26 की औसत से 1,077 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 120.06 रहा. हालांकि अब वह इस लीग से दूर हो चुके हैं.

हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर भी निशाना साधा और पीएसएल-10 ड्राफ्ट में उन्हें लोकल कैटेगरी में डालने को 'पब्लिसिटी स्टंट' बताया था. अब सवाल यही है कि क्या अहमद शहजाद को दोबारा मौका मिलेगा या उनका करियर इसी तरह साइडलाइन पर ही रह जाएगा, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा.

---- समाप्त ----