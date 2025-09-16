बायकॉट की धमकी, फिर रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस... सवालों से डर गए पाकिस्तानी कप्तान?

एशिया कप के बायकॉट की धमकी देने वाली पाकिस्तानी टीम ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले मंगलवार को होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि टूर्नामेंट के बहिष्कार की गीदड़भभकी देने वाला पाकिस्तान क्या सवालों से डर गया? दरअसल, पाकिस्तान ने धमकी दी थी की अगर आईसीसी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाता है तो वह यूएई के साथ मैच नहीं खेलेगा. लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया और एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया.

आईसीसी के इस फैसले से पाकिस्तान की फजीहत हो गई. अब उसे डर सताने लगा की अगर वह आईसीसी के इस फैसले के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो उसका सामना तीखे सवालों से होगा. इस डर के मारे पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल कर दी.

यूएई से होनी है पाकिस्तान की टक्कर

एशिया कप 2025 में बुधवार को पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला खेला जाना है. सुपर-4 क्वालिफिकेशन के लिहाज से ये अहम मैच है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लेगी.ऐसे में पाकिस्तान और यूएई दोनों के लिए ही ये मैच 'करो या मरो' वाला है.टीम इंडिया ने सुपर-4 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है.

अब जानिए विवाद की असली वजह

दरअसल, पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि पायक्रॉफ्ट ने रविवार (14 सितंबर 2025) को टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाएं. पाकिस्तान टीम प्रबंधक नवेद चीमा ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) में भी शिकायत दर्ज कराई थी कि पायक्रॉफ्ट की सिफारिश के कारण टीम शीट्स दोनों कप्तानों के बीच नहीं बदली गईं, जैसा सामान्य तौर पर होता है.

PAK vs UAE मैच क्यों है दिलचस्प

ग्रुप-ए के समीकरण पर नजर डालें तो इसमें 4 टीमें हैं. भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान. ओमान अब क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर है. क्योंकि उसे अपने दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, टीम इंडिया ने अबतक खेले अपने दोनों मैच में जीत हासिल की है और सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. लेकिन पाकिस्तान और यूएई ने एक-एक मैच जीते हैं और एक-एक मैच में उन्हें हार मिली है. ऐसे में पाकिस्तान और यूएई की भिड़ंत खास है. अगर पाकिस्तान बुधवार का मैच छोड़ता (वॉकओवर UAE को म‍िलेगा) है, तो UAE के 4 अंक हो जाएंगे, ऐसे में पाक‍िस्तान का बोर‍िया ब‍िस्तर एश‍िया कप से बंध जाएगा.

