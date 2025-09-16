क्या एश‍िया कप 2025 में पाक‍िस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी कब्र खोद ली है? क्या पड़ोसी मुल्क वाकई 'Walk the talk' (अपनी बात पर अमल करना) वाला दम दिखा पाएगा? क्या उसका यह खोखला दावा सही साब‍ित होगा... जहां उसने कहा था अगर एंडी पायक्रॉफ्ट बुधवार (17 स‍ितंबर )को होने वाले मुकाबले में UAE (यूनाइटेड अरब अमीरात ) वाले मैच में रेफरी बने तो व मुकाबला नहीं खेलेंगे...बल्क‍ि बायकॉट होगा?

अब इन सारे सवालों का जबाव और अपडेट यही है कि जो पाक‍िस्तान बोर्ड मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग बेहद बुलंदी से कर रही थी, उनकी मांग को ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ने खार‍िज कर दिया. यानी पायक्रॉफ्ट UAE के ख‍िलाफ मैच में बतौर रेफरी मौजूद रहेंगे. अब यह देखना होगा कि पाक‍िस्तान क्या करेगा.

एशिया कप 2025 में मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट, सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव (Photo: AP)

पाक‍िस्तान के लिए एश‍िया कप में स‍िचुएशन बेहद नाटकीय हो गई है. क्योंकि अगर वो 17 स‍ितंबर को खेलने उतरे तो यही माना जाएगा कि उनका बोर्ड बस 'बड़बड़' करने वाला है. क्योंकि ICC का न‍िर्णय तो अब अटल है.

वहीं पाकिस्तान टीम जिस UAE के ख‍िलाफ खेलने के लिए बायकॉट करने की बात कर रही थी. क्योंक‍ि सुपर-4 क्वालिफिकेशन समीकरण काफी दिलचस्प है. अबू धाबी में सोमवार (15 स‍ितंबर) को UAE ने ओमान को 42 रन से हराया. इससे भारतीय टीम सीधे सुपर-4 में पहुंच गई.

वहीं पाकिस्तान के अभी ओमान के साथ जीत के बाद 2 प्वाइंट हैं. अगर पाकिस्तान बुधवार का मैच छोड़ता (वॉकओवर UAE को म‍िलेगा) है, तो UAE के 4 अंक हो जाएंगे, ऐसे में पाक‍िस्तान का बोर‍िया ब‍िस्तर एश‍िया कप से बंध जाएगा.

UAE vs PAK T20i हेड टू हेड

वैसे पाक‍िस्तान के UAE के ख‍िलाफ उसके आंकड़े तो शानदार है. दोनों ही देश टी20 इंटरनेशनल में 3 बार एक-दूसरे के आमने सामने आए हैं. लेकिन इनमें तीनों बार UAE को जीत मिली है. UAE को साल 2016 में मीरपुर में पाकिस्तान से 7 विकेट से हार मिली थी. जो दोनों ही देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मुकाबला था. हालांकि इसके बाद इसी साल शारजाह में हुए 2 टी20 मुकाबले में पाक‍िस्तान को जीत मिली है.



पर T20 का गेम ऐसा होता है, जहां कभी भी कोई भी टीम कभी भी किसी बड़ी कही जाने वाली पर भारी पड़ जाती है. इसी UAE की टीम ने इसी साल बांग्लादेश को टी20 सीरीज में 2-1 से रौंदा था. यानी UAE की टीम टेस्ट दर्जा प्राप्त बांग्लादेश को T20 में हरा चुकी है. ऐसे में पाक‍िस्तान भी कहीं उलटफेर का श‍िकार ना हो जाए...

UAE vs PAK मैच की ताजा तस्वीर और कई सवाल...

ताजा तस्वीर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मांग कैंस‍िल कर दी है. आईसीसी ने मामले की जांच के बाद PCB को अपना फैसला बताया.

तो UAE vs PAK मैच में अब आगे क्या...

चूंक‍ि बुधवार को दुबई में पाकिस्तान को UAE से खेलना है. उससे पहले मंगलवार (16 स‍ितंबर) शाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. कॉन्फ्रेंस से ही पता चल पाएगा कि पाकिस्तान का ताजा स्टैंड क्या है. वह अपने अगले मैच के लिए तैयार है या नहीं...

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ICC में शिकायत की थी कि एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटा दिया जाए. PCB का आरोप था कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में टॉस के दौरान एंडी पायक्रॉफ्ट ने दोनों टीम के कप्तानों को एक-दूसरे से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी.

Coin falls in favour of Pakistan and they choose to bat first 🏏



Watch #INDvPAK LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/IU98kUSWda — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025

लेकिन ICC ने PCB की इस मांग को खारिज कर दी है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मामले की पूरी जांच करने के बाद PCB को अपना ड‍िसीजन बता दिया है.





