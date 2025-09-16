scorecardresearch
 

बदजुबानी पर उतरे पाकिस्तानी... मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल टीवी पर कप्तान सूर्या को दी गाली

एशिया कप 2025 में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व पाक खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने एक टीवी शो में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को गाली दी. यह बयान ऐसे समय आया जब ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत खारिज कर दी और रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया.

भारत ने रविवार को एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था (Photo: PTI)
भारत ने रविवार को एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था (Photo: PTI)

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया से मिली करारी हार का सदमा पाकिस्तान नहीं भूल पा रहा है. अब पाकिस्तान के खिलाड़ी बदजुबानी पर उतर आए हैं. पूर्व पाक खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने एक टीवी प्रोग्राम में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है. मोहम्मद यूसुफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका दिया है और भारत-पाकिस्तान मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया है.

दरअसल, पाकिस्तान के खिलाड़ी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव से इसलिए खफा हैं क्योंकि 14 सितंबर को हुए मैच के दौरान सूर्या ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. टॉस के समय और मैच के बाद भी भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाकर रखी थी. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने एश‍िया कप में खोदी अपनी ही कब्र, अब ICC ने दिखाया ठेंगा... कहीं UAE ना कर दे उलटफेर!

इसके लिए पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को जिम्मेदार माना था और उन्हें हटाने की मांग की थी. पीसीबी ने आईसीसी तक से शिकायत कर डाली थी. PCB का आरोप था कि एंडी की वजह से भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया. लेकिन ICC ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है. ICC ने मामले की जांच के बाद PCB को फैसले की जानकारी दे दी है.

पाकिस्तान ने कहा था कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो वह UAE संग बुधवार (17 स‍ितंबर) को होने वाले मैच में नहीं खेलेगा और एशिया कप का बॉयकॉट करेगा. 

यह भी पढ़ें: No Handshake Controversy: पाकिस्तानी टीम को तमाचा, मैच रेफरी को हटाने की PCB की मांग ICC ने की खारिज

शोएब अख्तर ने भी उठाए थे सवाल?

'हैंडशेक विवाद' को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का भी बयान सामने आया था. शोएब अख्तर ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. लड़ाई-झगड़े तो घर में भी होते रहते हैं. अख्तर भारतीय खिलाड़ी के पाकिस्तानी प्लेयर्स संग हाथ नहीं मिलाने से काफी आहत दिखे थे. उन्होंने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था.

गंभीर ने दिए थे खिलाड़ियों को निर्देश?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नो हैंडशैक का आइडिया भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर था. टेलीकॉम एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने कथित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों को विपक्षी टीम के प्लेयर्स संग हैंडशेक नहीं करने के लिए कहा था. साथ ही गंभीर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से भी दूर रहनी की सलाह दी थी.

बता दें कि 14 सितंबर को खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. वहीं, टीम इंडिया ने अब सुपर-4 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जबकि पाकिस्तान को सुपर-4 में पहुंचने के लिए 17 सितंबर को यूएई से होने वाला मैच हर हाल में जीतना होगा.

---- समाप्त ----
