Pakistan Cricket Team: 'काफी मुश्किल हो गया था..', पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने छोड़ा पद

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के कोच डेविड हैंप ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है. इस साल अक्टूबर में डेविड हैंप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूचित किया है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. इसके पीछे कारण अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताना बताया गया है.



पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को बयान जारी किया और इस बात की जानकारी दी. डेविड हैंप ने इस फैसले को लेकर बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा, ‘मैंने पाकिस्तान में अच्छा वक्त बिताया और महिला क्रिकेटर्स के साथ काम करना शानदार रहा. लेकिन साथ ही साथ मेरे और परिवार के लिए यह मुश्किल वक्त भी था क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया.’



51 साल के डेविड हैंप ने कहा कि अपने परिवार के साथ चर्चा करने के बाद मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूचित कर दिया है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाना चाहता हूं. पीसीबी ने मेरे पक्ष को समझा है और उसे स्वीकार किया है.

David Hemp not to seek an extension to his contract



Read details here ⤵️ https://t.co/epA09iOzgX