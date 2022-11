Pakistan vs South Africa T20 World Cup: अफ्रीका से हार पाकिस्तान को पड़ेगी भारी, सेमीफाइनल का रास्ता हो जाएगा बंद!

Pakistan vs South Africa T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में खराब प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान टीम बाहर होने की कगार पर खड़ी है. आज (3 नवंबर) पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला है. यदि पाकिस्तान टीम हारती है, तो आज ही सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.

जबकि साउथ अफ्रीका टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना पक्का हो जाएगा. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला सिडनी में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच से ग्रुप-2 की स्थिति काफी हद तक क्लियर हो जाएगी.

पाकिस्तान हारती है, तो भारत का भी रास्ता क्लियर होगा

यदि पाकिस्तान टीम हारती है, तो अफ्रीका के साथ टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना भी लगभग तय हो जाएगा. हालांकि भारतीय टीम का एक मैच और बाकी है. अभी टीम के 6 पॉइंट हैं, ऐसे में अगला मैच जीतकर भारतीय टीम आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है. मगर भारतीय टीम अगला मैच जिम्बाब्वे से हारती है, तब भी उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय होगा.

बता दें कि अब भी ग्रुप-2 में बांग्लादेश के 4 पॉइंट हैं. उसका आखिरी मैच पाकिस्तान से है. यदि बांग्लादेश टीम अपना यह मैच जीतकर 6 पॉइंट कर लेती है. साथ ही भारतीय टीम अगला मैच हारती है, उस स्थिति में दोनों टीमों के नेट रनरेट देखे जाएंगे. उस स्थिति में भी अच्छे नेट रनरेट के चलते भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद ज्यादा है. हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि टीम इंडिया का जिम्बाब्वे से आखिरी मैच हारना बेहद मुश्किल सा है.

India go on top of the Group 2 table with three wins 🔝#T20WorldCup Standings 👉 https://t.co/cjmWWRz68E pic.twitter.com/D7pFFGhHud