England Tour of Pakistan: पाकिस्तान-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से टला संकट, PCB ने दिया ये बड़ा अपडेट

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच पर से संकट के बादल हट गए हैं. अब यह टेस्ट मैच निर्धारित तारीख यानी कि आज (01 दिसंबर) से ही शुरू होगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. गौरतलब है कि इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स समेत टीम के कम से कम सात सदस्य एक अज्ञात वायरस की चपेट में आकर बीमार पड़ गए हैं जिसके बाद पहले टेस्ट मैच पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे.

पीसीबी ने ट्वीट किया, 'इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को सूचित किया है कि वे 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की स्थिति में हैं और इस प्रकार पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज (गुरुवार, 1 दिसंबर) से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा.'

The ECB has informed the PCB that they are in a position to field an XI, and, as such, the first #PAKvENG Test will commence as per schedule today (Thursday, 1 December) at the Rawalpindi Cricket Stadium.