हैंडशेक विवाद से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, अब दी एशिया कप छोड़ने की गीदड़भभकी

एशिया कप 2025 में रविवार को हुए भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल (पीसीबी) ने इस मामले में मैच रेफरी की शिकायत दर्ज कराई है. पीसीबी की मांग है कि रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप की रेफरी पैनल से हटा दिया जाए. पाकिस्तान ने गीदड़भभकी दी है कि अगर रेफरी को नहीं हटाया गया तो वो एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे और यूएई के खिलाफ अगला मैच नहीं खेलेंगे.

इस मामले पर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने लिखा, 'पीसीबी ने आईसीसी में मैच रेफरी द्वारा आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी लॉज़ ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है.'

पाकिस्तान का आरोप है कि पायक्रॉफ्ट ने एक टीम का पक्ष लिया और एक टीम को हाथ न मिलाने के लिए कहा. अब हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो वे 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच का बहिष्कार कर सकते हैं.

पीसीबी ने क्या कहा

PCB ने यह भी आरोप लगाया कि पायक्रॉफ्ट ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे अपने भारतीय समकक्ष से हाथ न मिलाएं. साथ ही टीम मैनेजर नवीद चीमा ने यह भी शिकायत की कि पायक्रॉफ्ट के कहने पर दोनों कप्तानों के बीच टीम शीट्स का आदान-प्रदान भी नहीं हुआ.

भारत की क्या है तैयारी

इसके उलट टीम इंडिया की तैयारी है की अगर इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच अगला मैच होता है तो भी टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे. वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, माना जा रहा है कि यदि भारत 28 सितंबर को फाइनल में पहुंचता है, तो खिलाड़ी पुरस्कार वितरण मंच पर नक़वी के साथ नहीं खड़े होंगे.

बता दें कि पाकिस्तान से हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. कप्तान सूर्या ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई थी. जीत के बाद सूर्या और शिवम दुबे आगे निकल गए और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इग्नोर किया. पाकिस्तानी टीम मैदान पर इंतजार करती रही. लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया.

