घुटनों पर आया पाकिस्तान... बायकॉट की धमकी के बीच प्रैक्टिस पर पहुंची टीम, ICC से की ये गुजारिश

एशिया कप 2025 के बहिष्कार की धमकी देने वाली पाकिस्तान टीम की हेकड़ी निकल गई है. पाकिस्तानी खिलाड़ी बुधवार को यूएई के साथ होने वाले मैच से पहले प्रैक्टिस करते देखे गए हैं. पहले पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता तो वह ये मैच नहीं खेलेंगे. लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया कि वो रेफरी को नहीं हटाएगा. आईसीसी के इस झटके से बड़बोले पाकिस्तान की किरकिरी हो गई और अब वह चुपचाप मैच की तैयारी में जुट गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के शीर्ष अधिकारी मंगलवार को इस्लामाबाद से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, जबकि "हैंडशेक विवाद" के बाद उनके खिलाड़ी एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले खुद को सामान्य और खुशमिजाज दिखाने की कोशिश कर रहे थे.

रिपोर्ट में सामने आया है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की जिस मांग को खारिज किया है उसपर खुद उसके महाप्रबंधक वसीम खान ने साइन किया था, जो पहले PCB के सीईओ रह चुके हैं.

अब आईसीसी से ये गुजारिश कर रहा पाक

खबरों के मुताबिक, PCB अब भी आईसीसी से आग्रह कर रहा है कि यूएई मैच के लिए रिची रिचर्डसन को रेफरी बनाया जाए, ताकि PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी (जो पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री भी हैं) के लिए यह "इज़्ज़त बचाने वाला कदम" साबित हो सके.

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नक़वी की प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से बैठक ज्यादातर गृह मंत्रालय से जुड़े मुद्दों को लेकर थी और एशिया कप बहिष्कार से संबंधित नहीं थी.

पाकिस्तान को होगा करोड़ों का नुकसान

अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो उसे लगभग 1.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर (16 मिलियन USD) का नुकसान होगा, जो BCCI जितना अमीर बोर्ड न होने के कारण PCB के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा.

पाक ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस

यूएई मैच से पहले शाम को पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी लेकिन अभ्यास शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले ही रद्द कर दी गई. हालांकि टीम के ट्रेनिंग से बाहर होने की अटकलों के बीच खिलाड़ी मैदान पर पहुंचे. खिलाड़ियों के बीच शोर-शराबे और हंसी-मजाक से तनाव को छिपाने की कोशिश साफ दिख रही थी.

