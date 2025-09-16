scorecardresearch
 

एशिया कप Boycott करने की हिमाकत करेगा पाकिस्तान? लगेगा करोड़ों का चूना, झेलनी पड़ेंगी ये पाबंदियां

पाकिस्तान ने एशिया कप से बाहर होने की धमकी दी है लेकिन ऐसा करने पर उसे एसीसी की 15% हिस्सेदारी से हाथ धोना पड़ेगा, जिससे 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होगा. भारत, पाकिस्तान समेत पांच टेस्ट खेलने वाले देश 15-15 प्रतिशत हिस्सा पाते हैं.

एशिया कप के बायकॉट की धमकी दे रहा है पाकिस्तान (Photo: Getty)
एशिया कप के बायकॉट की धमकी दे रहा है पाकिस्तान (Photo: Getty)

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुए हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी. लेकिन ये धमकी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इस तरह का कोई भी कदम उठाने पर पाकिस्तान को 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो सकता है. अब आइए समझते हैं कि आखिर इस गीदड़भभकी से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा...

दरअसल, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 5 देश यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की वार्षिक आय का 15-15 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. यानी 75% हिस्सा इन देशों के बीच बंटता है, जबकि बाकी 25% सहयोगी (Associate) देशों को दिया जाता है. राजस्व में ब्रॉडकास्ट डील्स (टीवी और डिजिटल), स्पॉन्सरशिप्स और टिकटिंग जैसी चीज़ें शामिल हैं.

एशिया कप से कितनी कमाई

सिर्फ इस एशिया कप से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुमानित कमाई 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. ऐसे में टूर्नामेंट से बाहर होना पीसीबी के लिए आर्थिक रूप से बड़ा झटका होगा क्योंकि उसके पास बीसीसीआई जैसी धन-समृद्धि नहीं है.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (SPNI) ने एसीसी के साथ 2024 से 2031 तक का आठ साल का करार किया है जिसकी कीमत 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. इसमें महिला एशिया कप और अंडर-19 पुरुष एशिया कप का प्रसारण भी शामिल है.

pak

मौजूदा समय में पाकिस्तान के मोहसिन नकवी एसीसी के अध्यक्ष हैं. लेकिन पीसीबी प्रमुख के रूप में उन्होंने पायक्रॉफ्ट को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और उन्हें भारत-पाकिस्तान मैच के बाद हैंडशेक विवाद का जिम्मेदार ठहराया है. आईसीसी ने हालांकि पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग खारिज कर दी है.

यह भी पढ़ें: बायकॉट की धमकी, फिर रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस... सवालों से डर गए पाकिस्तानी कप्तान?

पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका

ऐसे में अब सवाल है कि क्या नकवी पाकिस्तान को अनुमानित 227 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में से लगभग 16 मिलियन खोने का जोखिम उठा सकते हैं? यह पीसीबी की वार्षिक आय का करीब सात प्रतिशत होगा. अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो एसीसी बोर्डरूम में अकेला रह जाएगा और बाकी सदस्य उसके 15% हिस्से पर आपत्ति जता सकते हैं क्योंकि उसने बड़े टूर्नामेंट के मैच खेले ही नहीं.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

ब्रॉडकास्टर का भी झेलना पड़ेगा दबाव

नकवी को एसीसी अध्यक्ष के रूप में ब्रॉडकास्टर का दबाव भी झेलना पड़ेगा, जो तय फीस देने से इनकार कर सकता है. भारत-पाकिस्तान मैच सबसे बड़ा राजस्व जनरेटर है और इसके बिना ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि इस मैच के विज्ञापन स्लॉट प्रीमियम दर पर बिकते हैं.

surya

यह भी पढ़ें: बदजुबानी पर उतरे पाकिस्तानी... मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल टीवी पर कप्तान सूर्या को दी गाली

कुल मिलाकर नक़वी और पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए बेहद कम. इसलिए संभावना है कि पायक्रॉफ्ट ही बुधवार को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के मैच में रेफरी बने रहेंगे, जब तक कि अन्य एसीसी देश कुछ राहत देने के लिए पायक्रॉफ्ट और रिची रिचर्डसन के मैच बदलने पर सहमत न हो जाएं.

यूएई से होनी है पाकिस्तान की टक्कर

एशिया कप 2025 में बुधवार को पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला खेला जाना है. सुपर-4 क्वालिफिकेशन के लिहाज से ये अहम मैच है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लेगी.ऐसे में पाकिस्तान और यूएई दोनों के लिए ही ये मैच 'करो या मरो' वाला है.टीम इंडिया ने सुपर-4 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है. 

