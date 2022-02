PSL 2022, Babar Azam: ‘ग्रेट हैं तो मैच जिताइए, वरना OUT हो जाइए’, बाबर आजम पर भड़के इंजमाम उल हक

PSL 2022, Babar Azam: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) कराची किंग्स की लगातार चौथी हार के बाद कप्तान बाबर आजम पर लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं. बीते दिन भी पेशावर ज़ाल्मी के खिलाफ बाबर आजम अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे, जबकि उन्होंने सभी 20 ओवर खेले थे. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने अब बाबर आजम ने सवाल खड़े कर दिए हैं.



इंजमाम उल हक ने एक शो पर कहा कि आप (बाबर आजम) दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं, मौजूदा वक्त में सबसे आगे भी हैं लेकिन आप अगर ग्रेट हैं तो फिर अपनी टीम को मैच जिताइए. अगर आप 20 ओवर खेल रहे हैं, तो स्कोर को चेज़ हो जाना चाहिए. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आउट हो जाइए.

