PAK क्रिकेटर बाबर आजम ने दिव्यांग नन्हे फैन को दिया जवाब, सोशल मीडिया यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के (Pakistan Cricket) कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने हाल में फैंस के नाम एक खुली चिट्ठी में समर्थन के लिए आभार जताया था. बाबर आजम ने लिखा था कि प्लेयर्स और फैंस का खास रिश्ता है और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं. अब बाबर आजम ने इंग्लैंड में रहने वाले एक दिव्यांग प्रशंसक बच्चे के ट्वीट का जवाब दिया है. इसके लिए सोशल मीडिया पर बाबर आजम को खूब तारीफ मिल रही है.

ट्विटर पर यूजर माजिद मजीद की ओर से एक वीडियो अपलोड किया गया. इसमें नन्हे दिव्यांग प्रशंसक मुहम्मद अकील को कहते सुना जा सकता है- “अस्सलाम वालेकुम, मैं मुहम्मद अकील हूं. इंग्लैंड में आपका स्वागत है. मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता हूं और कराची किंग्स का बड़ा समर्थक हूं. अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे.”

Thank you for a warm welcome and wonderful wishes, you little champ. May Allah always keep you blessed. Lots of love. ❤️ https://t.co/Sd4HN8OgBz