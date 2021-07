पाकिस्तान की हार पर भड़के शोएब अख्तर, कहा- पीसीबी चैयरमैन होता तो बाबर को कर देता बर्खास्त

इंग्लैंड ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 45 रनों से हरा दिया. मेजबान टीम ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 155 रन ही बना सकी.

पाक टीम की हार की वजह कप्तान बाबर आजम का फैसला रहा. उन्होंने लीड्स की बैटिंग पिच पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया. हार के बाद बाबर आजम के इस फैसले की आलोचना हो रही है.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बाबर आजम और टीम मैनजेमेंट को जमकर खरी-खोटी सुनाई. शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पाक कप्तान की जमकर क्लास लगाई.

उन्होंने कहा, 'टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला लिया. मुझे समझ नहीं आ रहा कि यॉर्कशायर में जब इतनी धूप पड़ रही है और इतना सपाट विकेट हो तो कैसे आप बॉलिंग का फैसला ले सकते हैं.'

Such a poor decision by captain & the management by bowling 1st on a great batting pitch it’s beyond me just speechless 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/Iiv3xEBkTr