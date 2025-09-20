डर के मारे बायकॉट की धमकी से पलटा पाकिस्तान... पूर्व PCB चीफ ने खोली अपने ही देश की पोल

एशिया कप के बायकॉट की धमकी देकर पलटने वाले पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है. अब उसके अपने ही अधिकारी कलई खोल रहे हैं. इसी बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने खुलासा किया है कि यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के बायकॉट की पूरी तैयारी कर ली थी. लेकिन जब उसे लगा कि इस फैसले से पाक बोर्ड को भारी नुकसान होगा और उसपर तमाम बैन लगेंगे तो फिर वह बैकफुट पर आ गया और खेलने के लिए राजी हो गया.

नजम सेठी ने किया खुलासा

सेठी ने एक पाकिस्तानी चैनल को बताया कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी, भारत-पाकिस्तान ग्रुप मैच के दौरान हुए हैंडशेक विवाद से नाराज होकर, पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर निकालने की धमकी दे चुके थे. उन्होंने कहा, 'गुस्से में मोहसिन नकवी ने एशिया कप से हटने का फैसला कर लिया था. लेकिन फिर मुझे जाना पड़ा.'

यह भी पढ़ें: 'शाहीन आफरीदी का प्लान B...' IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने गिल को चेताया

उन्होंने आगे बताया कि अगर नकवी का फैसला लागू हो जाता, तो पाकिस्तान पर ACC और ICC दोनों की ओर से प्रतिबंध लग सकता था. विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलने से इंकार कर सकते थे और बोर्ड को प्रसारण अधिकारों में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 132 करोड़ रुपये) का नुकसान होता. सेठी ने कहा कि अगर उनकी कोशिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान को अपूरणीय क्षति होती. हमारा क्रिकेट बर्बाद हो सकता था.

Advertisement

ICC से भी पाकिस्तान को मिली फटकार

विवाद की शुरुआत तब हुई जब रविवार को दुबई में भारत के खिलाफ हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तक बंद कर लिया. PCB ने इस इशारे को अपमानजनक बताया और मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट को हटाने की मांग की.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को फिर कप्तान सूर्या ने दिखाए तेवर, ओमान के प्लेयर्स को भी लगाया गले

ICC ने यह मांग खारिज कर दी और पायकॉफ्ट का समर्थन किया. उन्होंने पाकिस्तान की रेफरी को हटाने की मांग को भी मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान को और मिर्ची लग गई. पाकिस्तान और यूएई के बीच करो या मरो मैच से कुछ घंटे पहले ही मोहसिन नक़वी, नजम सेठी और पूर्व अध्यक्ष रमीज़ राजा की मौजूदगी में आपात बैठक बुलाई गई. इस दौरान पाकिस्तानी टीम को होटल में ही रुकने का आदेश दिया गया और मैच की शुरुआत एक घंटे देर से हो पाई.

लेकिन आईसीसी ने भी अपने तेवर सख्त रखे और साफ कहा कि पायक्रॉफ्ट ही इस मुकाबले के रेफरी होंगे. बाद में पाकिस्तानी टीम को झुकना पड़ा और मैच खेलने के लिए आना पड़ा. हालांकि, पीसीबी ने फिर भी झूठ बोला और कहा कि पायक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है, जिसके चलते ये मैच हो रहा है. जबकि आईसीसी ने साफ किया कि पायक्रॉफ्ट ने सिर्फ मिस कम्युनिकेशन के लिए माफी मांगी है न की हैंडशेक विवाद के लिए.

Advertisement

अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं. दोनों के बीच 21 सितंबर यानी की रविवार को एक बार फिर भिड़ंत होगी.



---- समाप्त ----