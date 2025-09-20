'शाहीन आफरीदी का प्लान B...' IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने गिल को चेताया

भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर यानी की रविवार को एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में जब पहली बार दोनों टीमें भिड़ीं थीं तो भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. नो हैंडशेक विवाद के बाद इस मुकाबले पर सभी की नजर होगी. लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी और शुभमन गिल के बीच टक्कर देखना दिलचस्प होगा.



पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का मानना है कि आफरीदी को खासकर गिल के खिलाफ अपनी रणनीति बदलनी होगी और केवल अपनी ट्रेडमार्क यॉर्कर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए इस महान लेफ्ट-आर्म पेसर ने समझाया कि दुनियाभर के बल्लेबाज़ अब आफरीदी की रणनीति को भांप चुके हैं, ऐसे में उनके पास प्लान-बी होना ज़रूरी है.

अकरम ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि उनकी प्लानिंग क्या है. इसलिए आफरीदी को प्लान-बी चाहिए. एक-दो यॉर्कर ठीक है लेकिन लगातार दो-तीन नहीं, क्योंकि अगर वह एक भी चूकते हैं तो चौका पक्का है. केवल दो फील्डर बाहर रहते हैं, ऐसे में वह खुद पर ही दबाव डालते हैं. मुझे पता है कि वह विकेट के लिए अटैक करना चाहते हैं, लेकिन लेंथ बॉल मिलाना बेहतर है.

गिल बनाम आफरीदी की टक्कर पहले भी कई बार वनडे में सुर्खियां बटोर चुकी है. आफरीदी के नाम 275 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं और उन्होंने दबाव वाले मैचों में भारत की टॉप ऑर्डर को तहस-नहस करने की पहचान बनाई है. गिल रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलेंगे, लेकिन भारत के उप-कप्तान से उम्मीदें इस बार और भी ज्यादा होंगी.

पाकिस्तान के लिए आफरीदी की गेंदबाज़ी भारत की मज़बूत बल्लेबाज़ी लाइनअप को रोकने की सबसे बड़ी कुंजी होगी. इस एशिया कप में आफरीदी तीन मैचों में तीन विकेट ले चुके हैं और बल्ले से भी 64 अहम रन बनाए हैं. लेकिन रविवार को उनका असली काम नई गेंद के साथ होगा.

वहीं, गिल इस टूर्नामेंट में अब तक प्रभाव नहीं डाल पाए हैं. टी20 सेटअप में वापसी करने वाले गिल ने तीन मैचों में सिर्फ 31 रन बनाए हैं, जिनमें पाकिस्तान के साइम अय्यूब के खिलाफ सिर्फ 10 रन शामिल हैं.

