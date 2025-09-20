scorecardresearch
 

Feedback

'शाहीन आफरीदी का प्लान B...' IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने गिल को चेताया

एशिया कप 2025 सुपर-4 में 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टक्कर से पहले सबकी निगाहें शाहीन आफरीदी बनाम शुभमन गिल की जंग पर होंगी. वसीम अकरम ने आफरीदी को सलाह दी है कि वे लगातार यॉर्कर डालने की बजाय लेंथ बदलें और *प्लान-बी* अपनाएं. आफरीदी ने भारत के खिलाफ दबाव वाले मैचों में अहम विकेट लिए हैं, जबकि गिल इस टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं दिखे.

Advertisement
X
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी (AP Photo)
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी (AP Photo)

भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर यानी की रविवार को एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में जब पहली बार दोनों टीमें भिड़ीं थीं तो भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. नो हैंडशेक विवाद के बाद इस मुकाबले पर सभी की नजर होगी. लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी और शुभमन गिल के बीच टक्कर देखना दिलचस्प होगा.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का मानना है कि आफरीदी को खासकर गिल के खिलाफ अपनी रणनीति बदलनी होगी और केवल अपनी ट्रेडमार्क यॉर्कर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए इस महान लेफ्ट-आर्म पेसर ने समझाया कि दुनियाभर के बल्लेबाज़ अब आफरीदी की रणनीति को भांप चुके हैं, ऐसे में उनके पास प्लान-बी होना ज़रूरी है.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा की तरह हो गया हूं... टॉस के वक्त प्लेइंग 11 भूले सूर्या, ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह से भी हुआ 'ब्लंडर'

अकरम ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि उनकी प्लानिंग क्या है. इसलिए आफरीदी को प्लान-बी चाहिए. एक-दो यॉर्कर ठीक है लेकिन लगातार दो-तीन नहीं, क्योंकि अगर वह एक भी चूकते हैं तो चौका पक्का है. केवल दो फील्डर बाहर रहते हैं, ऐसे में वह खुद पर ही दबाव डालते हैं. मुझे पता है कि वह विकेट के लिए अटैक करना चाहते हैं, लेकिन लेंथ बॉल मिलाना बेहतर है. 

सम्बंधित ख़बरें

Kuldeep Yadav
Kuldeep Yavdav ने बताया अपनी फिरकी का सीक्रेट! 
Abhishek Sharma and Shaheen Afridi
अभ‍िषेक vs आफरीदी... भारत-PAK मुकाबले में असली गेमचेंजर बनेंगे ये 10 ख‍िलाड़ी 
asia cup - pakistan team
Asia Cup Pakistan Squad: सलमान आगा बने कप्तान, अब... 
Mohammad Rizwan and Babar Azam
पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक जारी... इन PAK क्रिकेटर्स के भी अकाउंट ब्लॉक 
Shaheen Afridi
PSL में हेयर ड्रायर हुआ पुराना? अब शाहीन आफरीदी को मिला कीमती गिफ्ट, देखें Video 

गिल बनाम आफरीदी की टक्कर पहले भी कई बार वनडे में सुर्खियां बटोर चुकी है. आफरीदी के नाम 275 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं और उन्होंने दबाव वाले मैचों में भारत की टॉप ऑर्डर को तहस-नहस करने की पहचान बनाई है. गिल रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलेंगे, लेकिन भारत के उप-कप्तान से उम्मीदें इस बार और भी ज्यादा होंगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को फिर कप्तान सूर्या ने दिखाए तेवर, ओमान के प्लेयर्स को भी लगाया गले

पाकिस्तान के लिए आफरीदी की गेंदबाज़ी भारत की मज़बूत बल्लेबाज़ी लाइनअप को रोकने की सबसे बड़ी कुंजी होगी. इस एशिया कप में आफरीदी तीन मैचों में तीन विकेट ले चुके हैं और बल्ले से भी 64 अहम रन बनाए हैं. लेकिन रविवार को उनका असली काम नई गेंद के साथ होगा.

वहीं, गिल इस टूर्नामेंट में अब तक प्रभाव नहीं डाल पाए हैं. टी20 सेटअप में वापसी करने वाले गिल ने तीन मैचों में सिर्फ 31 रन बनाए हैं, जिनमें पाकिस्तान के साइम अय्यूब के खिलाफ सिर्फ 10 रन शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement