पाकिस्तान को फिर कप्तान सूर्या ने दिखाए तेवर, ओमान के प्लेयर्स को भी लगाया गले

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को ओमान पर जीत के बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में एक बार फिर पाकिस्तान को तेवर दिखाए और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया. इस मैच में भारत ने ओमान को 21 रनों से हराकर सुपर-4 चरण में प्रवेश किया. भारत ने ग्रुप-ए में यूएई, पाकिस्तान और ओमान पर लगातार जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया. सुपर-4 में भारत रविवार को दुबई में एक बार फिर अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा.

अगले मुकाबले से पहले सूर्यकुमार से पूछा गया कि क्या टीम हाई-वोल्टेज भिड़ंत के लिए तैयार है. हालांकि, भारत के कप्तान ने पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज़ किया और कहा कि वे सुपर-4 में किसी भी टीम से भिड़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'सुपर फोर के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'

ओमान के खिलाड़ियों से मिले गले, खूब ठहाके लगाए

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में हैंडशेक विवाद सुर्खियों में आया था, जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. लेकिन ओमान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने साथ मिलकर खूब मस्ती की. सूर्या ने ओमान बल्लेबाजों की तारीफ की और उन्हें गले भी लगाया.

टीम इंडिया के खिलाड़ी ओमान प्लेयर्स को क्रिकेट के टिप्स भी देते दिखे. ये नजारा देखकर सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की मौज ले रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का ही बायकॉट किया है और बाकी हर मैच में खेल भावना का परिचय दे रहे हैं.

इस मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने ओमान के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा था. कप्तान सूर्या बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे. लेकिन ओमान के बल्लेबाजों ने गजब का खेल दिखाया और एक समय भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी. मैच 20वें ओवर तक गया. हालांकि, ओमान की टीम 21 रनों से हार गई लेकिन उन्होंने जज्बा दिखाया.अब टीम इंडिया का अगला मैच 21 सिंतबर को पाकिस्तान के खिलाफ ही है.

