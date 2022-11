PAK Vs NZ T20 World Cup: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड सेमीफाइनल आज, जानिए कब-कहां देख सकेंगे मुकाबला

PAK Vs NZ T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज (9 नवंबर) को पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. न्यूजीलैंड अपने ग्रुप-1 में टॉप पॉजिशन के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है.

जबकि पाकिस्तान को काफी मुश्किलों और दुआओं के बाद सेमीफाइनल में जगह मिली. वह अपने ग्रुप-2 में दूसरे नंबर पर रही थी. मगर अब यहां से पाकिस्तान टीम अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड के पास पहली बार खिताब जीतने का मौका है.

टी20 वर्ल्ड कप 2022 का यह पहला सेमीफाइनल मैच काफी रोमांचक होने वाला है. दोनों ही देशों के अलावा दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स यह जानने को आतुर हैं कि आखिर यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही वह इस मैच का लाइव प्रसारण कहां देख सकेंगे? आइए जानते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब...

कहां खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबला?

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये सेमीफाइनल मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेला जाएगा.

भारत में किस वक्त देख सकेंगे पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल?

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच से आधा घंटा पहले यानि 1:00 बजे होगा.

All the best for the @T20WorldCup semi-final this evening, @BLACKCAPS! Backing you all the way! 🏏🏆#CricketNation #T20WorldCup pic.twitter.com/DtiBtIvigU