PAK Vs NED: चीटिंग से जीता पाकिस्तान? नीदरलैंड्स के खिलाफ 'बीमर' पर विवाद, आखिरी ओवर में हुआ फैसला

एशिया कप 2022 से पहले पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड्स में वनडे सीरीज़ खेल रही है. तीन वनडे मैच में पाकिस्तान की ही जीत हुई है और नीदरलैंड्स ने कड़ा मुकाबला किया है. रविवार को इस सीरीज़ का तीसरा मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 9 रनों से जीत हासिल की. लेकिन इस मैच को लेकर एक विवाद हो गया, जो अंपायरिंग को लेकर रहा.

मैच जब रोमांचक मोड़ पर था और अपने आखिरी पलों में था, उस वक्त एक बीमर बॉल को अंपायर ने नो-बॉल ना देकर वाइड करार दिया. जिसपर फैन्स भड़क गए और आरोप लगा रहे हैं कि अगर नो-बॉल मिलती तो फ्री-हिट मिल सकती थी और मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता था. सोशल मीडिया पर फैन्स ने पाकिस्तानी टीम पर चीटिंग का आरोप लगाया है.

तीसरे वनडे में ऐसा क्या हुआ?

पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच हुए तीसरे वनडे मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी की. पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आज़म की बेहतरीन पारी के दमपर 206 रनों का स्कोर बनाया. नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी यही कारण रहा कि बड़ी मुश्किल से इतना स्कोर बन पाया, सिर्फ बाबर आजम ही 91 रनों की पारी खेल पाए और बाकी बल्लेबाज फेल साबित हुए.

How is this not a no ball. Surprisingly the umpire is Pakistani. Can't win fairly against minnows . Pakistanis are cheats . #Netherlands #PakistanCricket #PAKvsNED pic.twitter.com/gjGd4iTXxR

जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 197 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और 9 रनों से मैच हार गई. ये मुकाबला आखिरी ओवर तक गया था, नीदरलैंड्स की ओर से विक्रमजीत सिंह ने 50 और टॉम कूपर ने 62 रनों की पारी खेली. टॉम कूपर जबतक क्रीज़ पर थे, तब लगा कि नीदरलैंड्स इस मुकाबले में उलटफेर कर सकती है और पाकिस्तान की हार हो सकती है.

Netherlands go from 108-3 to 197 ALL OUT in a chase of 207 against Pakistan.



This was not given a no ball by the way..

Kabhi Sudharenge nahi #fixer #PAKvsNED #NEDvPAK #BabarAzam𓃵@TheRealPCB @waqyounis99 @babarazam258 pic.twitter.com/z6qEvSCMCs