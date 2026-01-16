W,W,W... इस क्रिकेटर ने हैट्रिक लेकर मचाई सनसनी, टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली थी जगह

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है. बार्टमैन ने साउथ अफ्रीका20 (SA 20) लीग में हैट्रिक ली है. बार्टमैन ने पार्ल रॉयल्स की ओर से खेलते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की. बार्टमैन ने 5/16 के शानदार आंकड़े हासिल कर पार्ल रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचा दिया.
ओटनील बार्टमैन SA20 में हैटट्रिक लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने हैं. उनसे पहले यह कारनामा लुंगी एनगिडी ने किया था. दिलचस्प बात यह है कि बार्टमैन की हैट्रिक भी एनगिडी के विकेट के साथ ही पूरी हुई.
साउथ अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम घोषित हुई है, उसमें ओटनील बार्टमैन का नाम नहीं था. चयनकर्ताओं ने छह तेज गेंदबाज चुने, जिनमें युवा क्वेना माफाका भी शामिल थे. टीम से बाहर किए जाने के बाद से बार्टमैन लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. SA20 के मौजूदा सीजन में बार्टमैन के नाम 16 विकेट हो चुके हैं, वो भी 9.44 के एवरेज के साथ.
ओटनील बार्टमैन ने ऐसे ली हैट्रिक
ओटनील बार्टमैन ने पहली ओवर में ही लगातार दो गेंदों पर कॉनर एस्टरहुइजेन और जॉर्डन कॉक्स को आउट कर पार्ल कैपिटल्स को झकझोर दिया. इसके बाद 19वें ओवर में बार्टमैन ने लगातार गेंदों पर आंद्रे रसेल, लिजाद विलियम्स और लुंगी एनगिडी को आउट करके हैट्रिक पूरी की. सेंचुरियन में हुए इस मुकाबले में प्रिटोरिया कैपिटल्स की पारी 127 रनों पर सिमटी. फिर पार्ल रॉयल्स ने लक्ष्य को 29 गेंदें शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
ऑटनील बार्टमैन SA20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. बार्टमैन ने 30 मैचों में 14.10 की औसत से 57 विकेट झटके हैं. इस दौरान उन्होंने तीन बार पारी में चार या उससे ज्यादा विकेट झटके. बार्टमैन अब डेथ ओवर्स के सबसे भरोसेमंद साउथ अफ्रीकी गेंदबाज बन चुके हैं. इसके बावजूद राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की ओर से उन्हें टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखा जाना विवाद और सवालों का विषय बन रहा है क्योंकि लुंगी एनगिडी के अलावा साउथ अफ्रीकी स्क्वॉड में डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट की कमी साफ दिखती है.
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे और एनरिक नॉर्किया.
टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के ग्रुप मुकाबले
09 फरवरी. बनाम कनाडा. अहमदाबाद
11 फरवरी, बनाम अफगानिस्तान. अहमदाबाद
14 फरवरी, बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद
18 फरवरी, बनाम यूएई, दिल्ली