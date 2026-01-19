scorecardresearch
 
हार के बाद भी नहीं रुके शुभमन गिल... अब रणजी ट्रॉफी में करेंगे धाकड़ प्रदर्शन

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद आराम नहीं किया और पंजाब की टीम के लिए सौराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में गुरुवार से खेलेंगे.

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खत्म हुई वनडे श्रृंखला के बाद विश्राम नहीं लिया. वह पंजाब की टीम के लिए सौराष्ट्र के खिलाफ गुरुवार से राजकोट में होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे.

गिल ने श्रृंखला के तीनों मैच खेले और अब सीधे लाल गेंद क्रिकेट में लौट रहे हैं, क्योंकि वे टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं. 26 साल के खिलाड़ी का मकसद पंजाब को नॉकआउट में पहुंचाना है.

टीम के एक सूत्र ने कहा, 'शुभमन ने वनडे के बाद आराम नहीं लिया. उन्हें इंदौर से राजकोट पहुंचने में आठ घंटे लगे, क्योंकि वहां कोई सीधी उड़ान नहीं थी.'

पंजाब फिलहाल ग्रुप बी में पांच मैचों में 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है. टीम को अगले दौर में जगह बनाने के लिए बाकी तीनों मैच जीतने होंगे.

गिल की वापसी से टीम की बल्लेबाजी मजबूत होगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में चोटिल होने के बाद यह गिल का पहली बार लाल गेंद क्रिकेट में लौटना होगा.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जिम्मेदारियों के बावजूद भारतीय कप्तान हमेशा घरेलू क्रिकेट की अहमियत पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि यही उन्हें फॉर्म और मैच फिटनेस बनाए रखने में मदद करता है.

गिल का यह कदम स्पष्ट करता है कि वह व्यक्तिगत प्रदर्शन और टीम की सफलता दोनों के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनका अनुभव और क्षमता पंजाब की टीम को महत्वपूर्ण घरेलू मुकाबलों में जीत की संभावना बढ़ाने में मदद करेगी.

