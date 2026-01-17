ना बल्लेबाजी में भरोसा, ना गेंदबाजी में दम... ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने खोई चमक? क्या इंदौर में मिलेगा मौका?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी (रविवार) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है. राजकोट वनडे में इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर की जगह मौका मिलने के बावजूद वह ना बल्ले से योगदान दे सके, साथ ही गेंद से भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए. ऐसे में इंदौर वनडे के लिए प्लेइंग-11 उनकी जगह पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

और पढ़ें

राजकोट में नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया ने असली ऑलराउंडर के रूप में प्रमोट किया था, लेकिन वह महज 20 रन ही बना सके. गेंदबाजी के दौरान वो कोई विकेट नहीं ले पाए और ना ही किसी तरह का दबाव बना सके. उनके फीके प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट की सोच को जटिल बना दिया है. इंदौर वनडे में नीतीश की जगह टीम मैनेजमेंट आयुष बदोनी को मौका देने पर विचार कर सकता है. आयुष ने अब तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है.

नीतीश कुमार रेड्डी के इंटरनेशनल करियर के आंकड़े बताते हैं कि वह अभी तक वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी. 10 टेस्ट मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 26.40 रहा है और उन्होंने इस फॉर्मेट में 396 रन बनाए हैं. गेंदबाजी की बात करें तो उनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 45.75 की औसत से 8 विकेट दर्ज है. नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न टेस्ट मैच में 114 रनों की शानदार पारी खेली थी. उसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए उतना खास नहीं कर पाए हैं.

Advertisement

ओडीआई में प्रदर्शन बिल्कुल औसत

नीतीश कुमार रेड्डी ने जो 3 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, उसमें उन्होंने 23.50 के एवरेज से 47 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके स्कोर 19*, 8 और 20 रन रहे हैं. ओडीआई क्रिकेट में नीतीश ने अब तक एक भी विकेट नहीं झटका है. नीतीश ने 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 45.00 की औसत से 90 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में नीतीश का बेस्ट स्कोर 74 रन रहा है. नीतीश ने टी20 इंटरनेशनल में 23.66 के एवरेज से 3 विकेट झटके हैं.

ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी ना एक भरोसेमंद बल्लेबाज बन पाए हैं और ना उपयोगी गेंदबाज. क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 2024-25 ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके शतक को अलग कर दिया जाए, तो बाकी इंटरनेशनल करियर में कुछ खास नहीं बचता है. ऐसे में टीम में उनकी जगह को लेकर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है.

इंदौर में नीतीश कुमार रेड्डी को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, यह टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर निर्भर करेगा. टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है, लेकिन यह उनके लिए आखिरी चेतावनी जैसा होगा. अगर वह यहां भी असफल रहे, तो टीम में उनकी जगह लंबे समय के लिए खतरे में पड़ सकती है.

तीसरे वनडे के लिए भारत का स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आयुष बदोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

---- समाप्त ----