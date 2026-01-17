scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ना बल्लेबाजी में भरोसा, ना गेंदबाजी में दम... ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने खोई चमक? क्या इंदौर में मिलेगा मौका?

टीम इंडिया के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इन दिनों आलोचनाओं के केंद्र में हैं. राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा. नीतीश ना गेंदबाजी में कमाल कर पा रहे हैं, ना बल्ले से कुछ खास कर सके हैं.

Advertisement
X
नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. (Photo: AP)
नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. (Photo: AP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी (रविवार) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है. राजकोट वनडे में इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर की जगह मौका मिलने के बावजूद वह ना बल्ले से योगदान दे सके, साथ ही गेंद से भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए. ऐसे में इंदौर वनडे के लिए प्लेइंग-11 उनकी जगह पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

राजकोट में नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया ने असली ऑलराउंडर के रूप में प्रमोट किया था, लेकिन वह महज 20 रन ही बना सके. गेंदबाजी के दौरान वो कोई विकेट नहीं ले पाए और ना ही किसी तरह का दबाव बना सके. उनके फीके प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट की सोच को जटिल बना दिया है. इंदौर वनडे में नीतीश की जगह टीम मैनेजमेंट आयुष बदोनी को मौका देने पर विचार कर सकता है. आयुष ने अब तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है.

नीतीश कुमार रेड्डी के इंटरनेशनल करियर के आंकड़े बताते हैं कि वह अभी तक वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी. 10 टेस्ट मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 26.40 रहा है और उन्होंने इस फॉर्मेट में 396 रन बनाए हैं. गेंदबाजी की बात करें तो उनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 45.75 की औसत से 8 विकेट दर्ज है. नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न टेस्ट मैच में 114 रनों की शानदार पारी खेली थी. उसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए उतना खास नहीं कर पाए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer
T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में फेरबदल... श्रेयस की वापसी, बिश्नोई भी स्क्वॉड में
VAIBHAV
बांग्लादेश होगा धुआं-धुआं... टीम इंडिया की निगाहें लगातार दूसरी जीत पर, वैभव काटेंगे गदर!
IND VS NZ 3rd ODI
20 साल, 7 मैच 7 जीत... टीम इंड‍िया के लिए इंदौर का होलकर स्टेड‍ियम क्यों है 'सुपरलकी'
vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी के U19 WC खेलने पर उठे सवाल, चर्चा में इस दिग्गज का बयान
Gautam Gambhir and Rohit Sharma
गंभीर ने रोहित को कप्तानी से हटवाया... इस क्रिकेटर का आरोप, अगरकर भी निशाने पर
Advertisement

ओडीआई में प्रदर्शन बिल्कुल औसत
नीतीश कुमार रेड्डी ने जो 3 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, उसमें उन्होंने 23.50 के एवरेज से 47 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके स्कोर 19*, 8 और 20 रन रहे हैं. ओडीआई क्रिकेट में नीतीश ने अब तक एक भी विकेट नहीं झटका है. नीतीश ने 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 45.00 की औसत से 90 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में नीतीश का बेस्ट स्कोर 74 रन रहा है. नीतीश ने टी20 इंटरनेशनल में 23.66 के एवरेज से 3 विकेट झटके हैं.

ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी ना एक भरोसेमंद बल्लेबाज बन पाए हैं और ना उपयोगी गेंदबाज. क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 2024-25 ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके शतक को अलग कर दिया जाए, तो बाकी इंटरनेशनल करियर में कुछ खास नहीं बचता है. ऐसे में टीम में उनकी जगह को लेकर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है.

इंदौर में नीतीश कुमार रेड्डी को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, यह टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर निर्भर करेगा. टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है, लेकिन यह उनके लिए आखिरी चेतावनी जैसा होगा. अगर वह यहां भी असफल रहे, तो टीम में उनकी जगह लंबे समय के लिए खतरे में पड़ सकती है.

तीसरे वनडे के लिए भारत का स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आयुष बदोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement