न्यूजीलैंड पर भड़के पीसीबी चीफ रमीज राजा, कहा- किस दुनिया में रह रहा, ICC में हम सुनाएंगे

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है. उसने शुक्रवार को वनडे सीरीज के शुरू होने के ठीक पहले ये फैसला किया. न्यूजीलैंड ने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है. कीवी टीम के इस कदम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चीफ रमीज राजा भड़क गए हैं. उन्होंने ट्वीट कर न्यूजीलैंड पर निशाना साधा है.

रमीज राजा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'फैन्स और हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत खेद है. सुरक्षा खतरे पर एकतरफा रुख अपनाकर दौरा रद्द कर देना बहुत निराशाजनक है. खासकर जब इसे साझा नहीं किया जाता है. न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है? वह ICC में हमसे सुनेगा.'

न्यूजीलैंड का इस तरह से वापस जाना रमीज राजा के लिए एक बड़ी नाकामी है. उन्होंने इसी महीने पीसीबी चीफ का पदभार संभाला है. उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोई टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी. उनके बयान से जाहिर होता है कि वह न्यूजीलैंड टीम से नाराज हैं.

