ENG vs NZ Lords Test: लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों का कहर, न्यूजीलैंड के बाद 150 रन के अंदर सिमटी इंग्लैंड टीम

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच दो जून से लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच की पहली दोनों पारियों में तेज गेंदबाजों का ही बोलबाला रहा. यहां पहले न्यूजीलैंड टीम अपनी पहली पारी में 132 रनों पर ढेर हो गई थी.

इसके बाद मैदान में उतरी मेजबान इंग्लैंड टीम भी कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 141 रन बनाकर ही सिमट गई. इंग्लिश टीम पहली पारी में सिर्फ 9 रनों की बढ़त ही बना सकी. पहली दोनों पारियों के 20 विकेट तेज गेंदबाजों ने ही चटकाए हैं.

पहले जेम्स एंडरसन और मैटी पॉट्स ने कहर बरपाया

दरअसल, लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ. कीवी टीम ने लंच तक 39 रनों पर ही 6 विकेट गंवा दिए. इसके बाद टीम के 102 रनों पर 9 खिलाड़ी आउट हुए. आखिर में टिम साउदी ने 26 और ट्रेंट बोल्ट ने 14 रन बनाते हुए टीम को 132 के स्कोर तक पहुंचाया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस टेस्ट से डेब्यू करने वाले मैटी पॉट्स और अनुभवी पेसर जेम्स एंडरसन ने 4-4 विकेट झटके. इनके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और कप्तान बेन स्टोक्स को 1-1 सफलता को मिली.

