NZ vs BAN: बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड में रचा इतिहास, 21 साल में कीवियों पर पहली टेस्ट जीत

आखिरकार बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत हासिल कर ही ली. माउंट माउंगानुई में बांग्लादेश की टीम ने बुधवार को इतिहास रच दिया. मौजूदा दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी. इसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवियों के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत हासिल की.

बांग्लादेश के लिए यह जीत और भी अहम है, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी. यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है. सीरीज का दूसरा टेस्ट 9 जनवरी से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. मेहमान टीम के सामने अब कीवियों से पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है.

माउंट माउंगानुई टेस्ट के पांचवें दिन न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी में 169 रनों पर सिमट गई. बांग्लादेश के लिए तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए. साथ ही तस्कीन अहमद को 3 सफलताएं हासिल हुईं. मेहदी हसन मिराज को एक विकेट मिला.

🔹 First win v New Zealand in New Zealand (in all formats)

🔹 First Test win v New Zealand

🔹 First away Test win against a team in the top five of the ICC Rankings

🔹 12 crucial #WTC23 points!



