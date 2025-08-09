न्यूजीलैंड ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने बरपाया कहर, जिम्बाब्वे का हुआ सूपड़ा साफ

न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट क्लाब में खेला गया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम के खिलाफ पारी और 359 रनों से जीत हासिल की. टेस्ट इतिहास में कीवी टीम की ये सबसे बड़ी जीत रही. यह मुकाबला तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में ही समाप्त हो गया. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में जिम्बाब्वे का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया.

मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 125 रनों पर ढेर हो गई. काफी समय बाद मैदान पर वापसी करने वाले ब्रैंडन टेलर ने 44 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. न्यूजीलैंड की तरफ से फास्ट बॉलर मैट हेनरी ने पांच और अपना डेब्यू मुकाबला खेलने उतरे तेज गेंदबाज जकारी फाउलकेस ने चार विकेट लिए.

जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 3 विकेट के नुकसान पर 601 रन बनाकर घोषित की. यानी पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड को 476 रनों की विशाल लीड मिली. डेवोन कॉन्वे (153), हेनरी निकोल्स (150*) और रचिन रवींद्र (165*) ने बेहतरीन शतकीय पारियां खेलीं.

दूसरी पारी में भी मेजबान टीम का बुरा हाल

इसके बाद जिम्बाब्वे के बल्लेबाज दूसरी पारी में में भी बेबस नजर आए. नतीजतन जिम्बाब्वे की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 117 रनों पर सिमट गई और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा. जिम्बाब्वे की ओर से निक वेल्च ने नाबाद 47 रन बनाए. उनका बाकी बल्लेबाजों ने तनिक भी साथ नहीं दिया.

जकारी फाउलकेस ने न्यूजीलैंड की ओर से दूसरी पारी में 5 विकेट निकाले. यानी मैच में उन्होंने कुल 9 विकेट लिए. सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि इस टेस्ट सीरीज में 16 विकेट लेने वाले कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत (इनिंग्स से)

पारी और 579 रन: इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, द ओवल, 1938

पारी और 360 रन: ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग 2002

पारी और 359 रन: न्यूजीलैंड vs जिम्बाब्वे, बुलावायो, 2025

पारी और 336 रन: वेस्टइंडीज vs भारत, कोलकाता, 1958/59

देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टेस्ट क्रिकेट में ये लगातार छठी हार रही. जिम्बाब्वे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में अपनी चारों इनिंग्स में 170 से कम रन बनाए. दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए ये दौरा शानदार रहा. पहले उसने टी20 ट्राई सीरीज में फाइनल समेत सभी मुकाबले जीते. फिर टेस्ट सीरीज में उसने मेजबान टीम का सफाया कर दिया.

दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे की प्लेइंग-11: ब्रायन बेनेट , ब्रैंडन टेलर , निक वेल्च , सीन विलियम्स , क्रेग एर्विन (कप्तान), सिकंदर रजा, तफदजवा त्सिगा (विकेटकीपर), विंसेंट मासेकेसा, ब्लेसिंग मुजारबानी, ट्रेवर ग्वांडू, तनाका चिवांगा.

दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: विल यंग, डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), मिचेल सेंटनर (कप्तान), जकारी फाउलकेस, मैट हेनरी, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी.

---- समाप्त ----