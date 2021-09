पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने Full की जगह लिख दिया Fool, ट्विटर पर लोगों ने ले लिए मजे

पाकिस्तान में शुक्रवार से शुरू होने वाली सीरीज से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों की वजह से दौरा स्थगित कर दिया. दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में आज शुक्रवार को ही वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना था, लेकिन कुछ देर पहले ही न्यूजीलैंड बोर्ड ने यह अहम निर्णय किया. दौरा स्थगित होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर के जरिए से जानकारी दी. हालांकि, बोर्ड ने ट्वीट में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जिससे सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए.

दरअसल, जानकारी देते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने जो ट्वीट किया था, उसमें Full की जगह Fool शब्द लिख दिया. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने चंद मिनटों में ही बोर्ड की वजह गलती पकड़ ली और ट्रोल करना शुरू कर दिया. मालूम हो कि इससे पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत की वजह से निशाने पर रहते आए हैं.

बोर्ड ने क्या किया ट्वीट?



पीसीबी ने अपने ट्वीट में लिखा, ''आज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें सूचित किया कि उन्हें कुछ सुरक्षा अलर्ट के लिए सतर्क किया गया है और उन्होंने एकतरफा रूप से सीरीज को टालने का फैसला किया है. हालांकि, पीसीबी और पाकिस्तान सरकार ने आने वाली सभी टीमों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.'' इस ट्वीट में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी बोर्ड ने Fool लिख दिया.

Earlier today, the New Zealand cricket board informed us that they had been alerted to some security alert and have unilaterally decided to postpone the series.



PCB and Govt of Pakistan made fool proof security arrangements for all visiting teams. 1/4