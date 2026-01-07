न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, अनुभव और जुनून का दिखेगा कॉम्बो

न्यूज़ीलैंड ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. लेकिन इस टीम की खास बात ये है कि कीवियों ने परिस्थितियों को प्राथमिकता दी है. स्पिन गेंदबाजों को तरजीह दी गई है. वहीं जैकब डफी को शानदार साल के बाद पहली बार सीनियर वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली है.

डफी का चयन 2025 के असाधारण प्रदर्शन के बाद हुआ है, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे प्रभावी गेंदबाज़ों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया. 31 वर्षीय डफी ने कैलेंडर ईयर में 36 मैचों में सभी फॉर्मेट मिलाकर 81 विकेट लिए, जिसमें उनका औसत सिर्फ 17 रन प्रति विकेट रहा. इस दौरान उन्होंने सर रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड (एक साल में 79 विकेट) भी तोड़ा और आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज़ी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए. अनुभव से भरी टीम का हिस्सा बनने के बावजूद, डफी इस स्क्वाड में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक कोई टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेला है.

डफी आरसीबी का भी हिस्सा

उनकी शानदार फॉर्म पर फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट की भी नज़र पड़ी और आईपीएल 2026 ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा. वर्ल्ड कप में डफी एक मजबूत पेस अटैक का हिस्सा होंगे, जिसमें लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और एडम मिल्ने शामिल हैं, जबकि जेम्स नीशम सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर संतुलन प्रदान करेंगे. काइल जैमीसन को ट्रैवलिंग पेस रिज़र्व के रूप में चुना गया है.

ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर टीम की कप्तानी करेंगे और यह उनका नौवां सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट होगा. टीम का संयोजन भारतीय और श्रीलंकाई पिचों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें स्पिन विकल्पों की गहराई को खास महत्व दिया गया है. ईश सोढ़ी टीम के मुख्य स्पिनर हैं, जिन्हें माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र जैसे बहुआयामी खिलाड़ियों का साथ मिलेगा. सैंटनर और सोढ़ी के लिए भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलना खास होगा, क्योंकि उन्होंने इसी देश में 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में अपनी पहचान बनाई थी.

बल्लेबाज़ी विभाग काफी हद तक स्थिर है, जिसमें फिन एलन, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन और विकेटकीपर टिम सीफर्ट टीम को आक्रामकता और लचीलापन देते हैं. सीफर्ट बिग बैश लीग की प्रतिबद्धताओं के बाद टीम से जुड़ेंगे, जहां उन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए सीज़न की शुरुआत एक शानदार शतक के साथ की थी.

ब्लैककैप्स वर्ल्ड कप से पहले भारत में एक व्हाइट-बॉल सीरीज़ के ज़रिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे. वर्ल्ड कप में उन्हें ग्रुप डी में अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूएई और कनाडा के साथ रखा गया है, जहां टीम एक बार फिर अनुभव, अनुकूलन क्षमता और गहराई के दम पर मजबूत अभियान चलाने की कोशिश करेगी.

न्यूज़ीलैंड की टी20 वर्ल्ड कप टीम

न्यूज़ीलैंड स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी



