मुस्ताफिजुर रहमान मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन में शामिल होंगे? यह सवाल बांग्लादेश के क्रिकेट जगत में तब से उठ रहा है जब बुधवार (14 मई) को वह दुबई के लिए उड़ान भर चुके हैं, ताकि वह यूएई के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा बन सकें, जबकि उन्हें टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने जैक फ्रेजर-मैकगर्क की जगह चुना है. ऐसे में सवाल है कि क्या वो वाकई IPL में हिस्सा लेंगे.

'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक- BCB (बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ) भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के बाद पूरी स‍िचुएशन का आकलन करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) और PCB (पाक‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग को अलग-अलग समय के लिए स्थगित करना पड़ा.

Mustafizur Rahman is back in 💙❤️ after two years!



He replaces Jake Fraser-McGurk who is unavailable for the rest of the season. pic.twitter.com/gwJ1KHyTCH