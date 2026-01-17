scorecardresearch
 
मुंबई इंडियंस की इस क्रिकेटर ने रचा इतिहास... WPL में बना दिया धाकड़ रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर एमेलिया केर मुंबई इंडियंस के लिए गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. अब एमेलिया केर ने महिला प्रीमियर लीग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

एमेलिया केर डब्ल्यूपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. (Photo: Getty)
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के मैच नंबर-10 में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना यूपी वॉरियर्स (UPW) से हुआ. शनिवार (17 जनवरी) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस पर 22 रनों से जीत हासिल की. मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियस को जीत के लिए 188 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वो 6 विकट पर 165 रन ही बना सकी.

इस मुकाबले के दौरान मुंबई इंडियंस की स्टार ऑलराउंडर एमेलिया केर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. केर ने यूपी वॉरियर्स (UPW) के खिलाफ मुकाबले में अपना तीसरा विकेट लेने के साथ ही महिला प्रीमियर लीग में 50 विकेट पूरे कर लिए. डब्यूपीएल में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली गेंदबाज बन गई हैं.

यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187/8 का मजबूत स्कोर बनाया. इस दौरान एमेलिया केर मुंबई की सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं. केर ने अपने चार ओवर्स की गेंदबाजी में 3/28 के आंकड़े दर्ज किए. खास बात यह रही कि उनके तीनों विकेट अंतिम ओवर में आए. पहली गेंद पर खतरनाक हरलीन देओल को एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके बाद दीप्ति शर्मा और सोफी एक्लेस्टोन को भी उन्होंने पवेलियन भेजा. अपने इस प्रदर्शन से केर ने मैच में मुंबई को वापस लाने की कोशिश की.

लैनिंग-लिचफील्ड का शानदार प्रदर्शन
यूपी वॉरियर्स की पारी का मुख्य आकर्षण कप्तान मेग लैनिंग और फीबी लिचफील्ड के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 119 रनों की साझेदारी रही. लैनिंग ने 45 गेंदों में शानदार 70 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. लिचफील्ड ने 7 चौके और तीन छक्के की मदद से 37 गेंदों पर 61 रन की तेज़ पारी खेली. दोनों ने मिलकर MI के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।

न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली एमेलिया केर का महिला प्रीमियर लीग में प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. केर ने अब तक 34 मैचों में 50 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका औसत 17.26 और इकोनमी रेट 7.59 रहा है. इस सीजन में भी उन्होंने अब तक मात्र 5 मैचों में 10 विकेट झटके हैं. पिछले सीजन में उन्होंने 18 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

