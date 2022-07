MS Dhoni Records: महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई नहीं... भारतीय क्रिकेट के ये आंकड़े बयां करते हैं सच्चाई!

महेंद्र सिंह धोनी. एक ऐसा नाम जिसने भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा योगदान दिया जो हमेशा याद किया जाएगा. 2004 में जब एमएस धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में आगमन हुआ तब लोगों को लगता था कि ये प्लेयर लंबा नहीं चल पाएगा. सभी के पास ऐसा कहने की वजह भी थी, क्योंकि एमएस धोनी के पास क्रिकेट की किताबों वाली तकनीक नहीं थी. हर किसी को लगा कि लठमार बल्लेबाजी करने वाली धोनी चलती हवा का झोंका हैं, जो कुछ वक्त के लिए ही छा पाएंगे.



लेकिन सारे अनुमान गलत साबित हो गए. 2004 में डेब्यू करने वाले एमएस धोनी ऐसा छाए कि अगले डेढ़ दशक तक उनका एकछत्र राज चला और इस डेढ़ दशक में इतना कमाल हुआ कि इतिहास याद रखेगा. महेंद्र सिंह धोनी की गिनती ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व के सबसे बेहतरीन कप्तानों में होती है, जिन्होंने अपनी टीम को दो वर्ल्डकप, एक चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई.



सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग में भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम चार ट्रॉफियां हैं, चैम्पियंस लीग भी चेन्नई सुपर किंग्स ने उनकी ही अगुवाई में जीती हैं. मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन वनडे प्लेयर्स में से एक माने जाने वाले एमएस धोनी से जुड़े कुछ आंकड़ों पर आप नज़र दौड़ाइए, जो आपको बताएंगे कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई नहीं है और शायद होगा भी नहीं.

महेंद्र सिंह धोनी के अद्भुत रिकॉर्ड-

• तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान- 2007 टी-20 वर्ल्डकप, 2011 क्रिकेट वर्ल्डकप, 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी

• चार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान- 2010, 2011, 2018, 2021 (चेन्नई सुपर किंग्स)

• दो चैम्पियंस लीग जीतने वाले कप्तान- 2010, 2014 (चेन्नई सुपर किंग्स)

• सिर्फ शुरुआती 38 इनिंग्स के बाद वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बने

• 2006 से 2015 तक लगातार वनडे रैंकिंग में टॉप-10 में शामिल रहे



वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड-

• 350 वनडे, 10773 रन, 183* हाईस्कोर

• 50.57 औसत, 87.56 स्ट्राइक रेट, 12303 बॉल खेलीं

• 10 शतक, 73 अर्धशतक, 826 चौके, 229 छक्के

• कैच लपके 321, स्टम्प 123



टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड

• 90 मैच, 4876 रन, 224 हाईस्कोर

• 38.09 औसत, 59.11 स्ट्राइक रेट, 8249 बॉल खेलीं

• 6 शतक, 33 अर्धशतक, 544 चौके, 78 छक्के

• कैच लपके 256, स्टम्प 38



