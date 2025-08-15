...जब धोनी ने अचानक लिया संन्यास, 'चिन्ना थाला' ने भी पीछे-पीछे कर दिया था ऐलान, भावुक हो गए थे फैन्स

15 अगस्त 2020, शाम 7 बजकर 29 मिनट... पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में डूबा था. लेकिन इसी पल एक ऐसी खबर आई, जिसने भारतीय क्रिकेट फैन्स का दिल तोड़ दिया. यह खबर 'कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर की थी. धोनी के इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. आज धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए 5 साल पूरे हो गए हैं.

एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास को लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बैकग्राउंड 'मैं पल दो पल का शायर हूं' सॉन्ग बज रहा था. धोनी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'हमेशा आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर्ड समझा जाए.'

देखा जाए तो एमएस धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला वनडे वर्ल्ड 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला. हालांकि उस सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को कीवी टीम के हाथों 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. धोनी ने 90 टेस्ट, 350 ओडीआई और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 16 शतक और 108 अर्धशतकों की मदद से 17266 रन बनाए.

धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते 3 ICC खिताब

एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने तीन आईसीसी खिताब जीते. इसमें टी20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 शामिल रहे. वहीं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पांच बार चैम्पियन बनी. कप्तान के तौर पर धोनी ने भारत को टेस्ट में 27, वनडे इंटरनेशनल में 110 और टी20 इंटरनेशनल में 42 जीत दिलाईं.

Advertisement

एमएस धोनी के संन्यास लेने के कुछ देर बाद ही उनके करीबी दोस्त सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. धोनी को जहां फैन्स प्यार से 'थाला; के नाम से पुकारते हैं, वहीं रैना को क्रिकेट प्रशंसक 'चिन्ना थाला' कहते हैं. रैना ने इंस्टाग्राम पर अपने रिटायरमेंट पोस्ट में लिखा था, 'आपके (धोनी) साथ खेलना बेहद खास रहा. पूरे गर्व के साथ मैं इस सफर में आपके साथ सम्मिलित होना चाहता हूं. धन्यवाद भारत. जय हिंद.'

38 साल के सुरेश रैना के करियर की बात करें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक शतक समेत 768 रन, वनडे इंटरनेशनल में पांच शतक समेत 5,615 रन और टी20 में इंटरनेशनल में एक शतक समेत 1,604 रन बनाए.

एमएस धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती और ऑन-फील्ड कैमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही. दोनों ने साथ मिलकर भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिलाई और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आईपीएल में शानदार साझेदारियां निभाई. यही वजह रही कि दोनों के एक साथ संन्यास लेने से फैन्स की आंखें नम हो गई थीं. धोनी और रैना का एक साथ संन्यास लेना भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक है.

---- समाप्त ----