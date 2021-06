मोईन खान के बेटे ने PAK टीम में बनाई जगह, सिर्फ 1 फर्स्ट क्लास मैच का है अनुभव

पाकिस्तान ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में पूर्व कप्तान मोईन खान के बेटे आजम खान को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा टीम में इमाद वसीम की भी वापसी हुई है.

पाकिस्तान टीम इंग्लैंड दौरे पर 8 से 20 जुलाई के बीच 3 एकदिवसीय और इतने ही टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके बाद वह वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी.

टी20 टीम में आजम खान का नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है. हालांकि उन्होंने 36 टी20 मैच खेले हैं. आजम खान को पाकिस्तान सुपर लीग और श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेलने का भी अनुभव है. आजम खान ने 36 टी20 मैचों की 35 पारियों में 23.96 की औसत से 743 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 157.41 का है. आजम खान ने 4 अर्धशतक भी बनाए हैं.

तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की भी वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज के लिए टीम में वापसी हुई है. चयनकर्ताओं ने लेग स्पिनर यासिर शाह को भी दो टेस्ट मैचों की टीम में रखा है. वह घुटने की चोट के कारण जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं गए थे. मुख्य चयनकर्ता मुहम्मद वसीम ने कहा कि उन्होंने अपने चयन में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की.

