रवींद्र जडेजा की राह पर महेंद्र सिंह धोनी, घर में आया ये नया मेहमान, साक्षी ने शेयर किया Video

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर नया मेहमान आया है. महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी. ये नया मेहमान एक घोड़ा है जिसका नाम चेतक है.

साक्षी धोनी ने चेतक का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'घर में आपका स्वागत है चेतक, जब आप लिली (डॉगी) से मिले तो आपने एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव किया. आपको हंसी-खुशी हमारे परिवार में स्वीकार किया जा रहा है.'

बता दें कि धोनी का रांची में फार्म हाउस है, जहां वह स्‍ट्राबेरी, ओल से लेकर तमाम सब्जियां उगाते हैं. धोनी के ऑर्गेनिक खेती की चर्चा पूरी दुनिया में है. यहां उपजाई गई सब्जियां दुबई और दूसरे देशों में एक्‍सपोर्ट की जाती हैं. चेतक भी इसी फार्म हाउस का हिस्सा हो गया है.

जडेजा की राह पर धोनी

बाइक के शौकीन धोनी अब घोड़े की सवारी करते नजर आएंगे. धोनी टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की राह पर चल पड़े हैं. जडेजा को घोड़ों को बहुत शौक है. जडेजा को घोड़े इतने पसंद हैं कि उन्होंने अपने फार्म हाउस पर ही एक छोटा स्टड फार्म बना रखा है. जडेजा जब यहां होते हैं तो इन घोड़ों की देखरेख खुद करना बेहद पसंद करते हैं.

Back to the place where I feel safe!!🐎 #farmhouse #staysafe pic.twitter.com/17l9eNnw0b